https://crimea.ria.ru/20220923/v-sevastopole-mozhno-oplatit-proezd-prilozheniem--no-eto-ne-tochno-1124604899.html

В Севастополе можно оплатить проезд приложением – но это не точно

В Севастополе можно оплатить проезд приложением – но это не точно - РИА Новости Крым, 23.09.2022

В Севастополе можно оплатить проезд приложением – но это не точно

В Севастополе появились виртуальные проездные – оплатить проезд можно с помощью приложения. Об этом сообщает сервис "Единая городская карта Севастополя". РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T20:42

2022-09-23T20:42

2022-09-23T20:42

севастополь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе появились виртуальные проездные – оплатить проезд можно с помощью приложения. Об этом сообщает сервис "Единая городская карта Севастополя".Ранее в городе можно было расплатиться только пластиковой картой ЕГКС, банковской картой или наличными.Согласно описанию, пользователю достаточно скачать приложение в плей-маркете, установить его на смартфон. Средства списываются с так называемой виртуальной карты.Но при детальном изучении сервиса выяснилось, что приложение не адаптировано к "яблочной" продукции, поэтому он доступен только для пользователей смартфонов на платформе андроид.Кроме того, пользователи не в полной мере довольны качеством работы виртуального проездного. В комментариях на сайте ЕГКС чаще всего указывают на сложности с привязкой виртуальной карты к приложению, и не невозможность проверить баланс.В Симферополе автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорта успешно работает с начала прошлого года. По данным управления транспорта, более 80% всех поездок пассажиры оплачивают при помощи бесконтактных банковских карт.

https://crimea.ria.ru/20220622/proezd-v-elektrichkakh-dlya-detey-do-7-let-stal-besplatnym-1123613561.html

севастополь

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севастополь, транспорт