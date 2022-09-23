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Шторм обрушится на Крым в субботу - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Шторм обрушится на Крым в субботу
Шторм обрушится на Крым в субботу - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Шторм обрушится на Крым в субботу
Штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра до 22 м/с объявлено в Крыму на субботу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T17:03
2022-09-23T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра до 22 м/с объявлено в Крыму на субботу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива."Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность, а также ограничить пребывание вблизи русел рек.
https://crimea.ria.ru/20220922/burya-s-livnyami-i-grozami-nadvigaetsya-na-krym-1124583041.html
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымская погода
Шторм обрушится на Крым в субботу

Штормовое предупреждение о ливнях и ветре объявлено в Крыму на 24 сентября

17:03 23.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШтормящее море в Алуште
Штормящее море в Алуште - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра до 22 м/с объявлено в Крыму на субботу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 сентября в Крыму ожидаются местами сильные дожди, в южных районах и в горах усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
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В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.
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