https://crimea.ria.ru/20220923/shtorm-obrushitsya-na-krym-v-subbotu-1124603552.html

Шторм обрушится на Крым в субботу

Шторм обрушится на Крым в субботу - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Шторм обрушится на Крым в субботу

Штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра до 22 м/с объявлено в Крыму на субботу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T17:03

2022-09-23T17:03

2022-09-23T17:03

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра до 22 м/с объявлено в Крыму на субботу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий. Также есть угроза возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива."Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность, а также ограничить пребывание вблизи русел рек.

https://crimea.ria.ru/20220922/burya-s-livnyami-i-grozami-nadvigaetsya-na-krym-1124583041.html

https://crimea.ria.ru/20220921/smerchi-livni-i-grad-na-sochi-nadvigaetsya-shtorm-1124578040.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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