https://crimea.ria.ru/20220923/itogi-pervogo-dnya-referendumov-v-donbasse-i-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-1124606305.html

Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

По итогам первого дня голосования на референдумах за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T21:33

2022-09-23T21:33

2022-09-23T21:33

новая жизнь на освобожденных территориях

политика

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. По итогам первого дня голосования на референдумах за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации на правах субъектов наибольшую активность показали избиратели в ДНР. Явка здесь составила 23,64%. Об этом сообщили в ЦИК республики, передает РИА Новости. На втором месте по итогам первого дня – Луганская народная республика. По информации ЦИК ЛНР, на 20-00 явка составила 21,97%.На референдуме в Запорожской области предварительная явка – 20,52%. В Херсонской – 15,31%.На участках на территории России на референдуме за вхождение ЛНР в состав РФ проголосовали более 73 тысяч жителей. За вхождение ДНР свой голос отдали более 117 тысяч человек.Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъектов.В Крыму для голосования открыты пять участков.В Севастополе – четыре.

https://crimea.ria.ru/20220923/pervyy-den-referenduma-kak-prokhodit-golosovanie-na-territoriyakh-1124603310.html

https://crimea.ria.ru/20220923/referendum-den-pervyy-kak-golosuyut-bezhentsy-v-krymu-1124601643.html

херсонская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)