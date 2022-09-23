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Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
По итогам первого дня голосования на референдумах за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T21:33
2022-09-23T21:33
новая жизнь на освобожденных территориях
политика
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. По итогам первого дня голосования на референдумах за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации на правах субъектов наибольшую активность показали избиратели в ДНР. Явка здесь составила 23,64%. Об этом сообщили в ЦИК республики, передает РИА Новости. На втором месте по итогам первого дня – Луганская народная республика. По информации ЦИК ЛНР, на 20-00 явка составила 21,97%.На референдуме в Запорожской области предварительная явка – 20,52%. В Херсонской – 15,31%.На участках на территории России на референдуме за вхождение ЛНР в состав РФ проголосовали более 73 тысяч жителей. За вхождение ДНР свой голос отдали более 117 тысяч человек.Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъектов.В Крыму для голосования открыты пять участков.В Севастополе – четыре.
https://crimea.ria.ru/20220923/pervyy-den-referenduma-kak-prokhodit-golosovanie-na-territoriyakh-1124603310.html
https://crimea.ria.ru/20220923/referendum-den-pervyy-kak-golosuyut-bezhentsy-v-krymu-1124601643.html
херсонская область
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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политика, херсонская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Итоги первого дня голосования на референдумах Донбасса и освобожденных территорий – ЦИК

21:33 23.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевУчасток для голосования на референдуме в Крыму
Участок для голосования на референдуме в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. По итогам первого дня голосования на референдумах за вхождение Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации на правах субъектов наибольшую активность показали избиратели в ДНР. Явка здесь составила 23,64%. Об этом сообщили в ЦИК республики, передает РИА Новости.
"Явка в ДНР на референдуме в первый день голосования составила 23,64%", – говорится в сообщении.
На втором месте по итогам первого дня – Луганская народная республика. По информации ЦИК ЛНР, на 20-00 явка составила 21,97%.
На референдуме в Запорожской области предварительная явка – 20,52%. В Херсонской – 15,31%.
На участках на территории России на референдуме за вхождение ЛНР в состав РФ проголосовали более 73 тысяч жителей. За вхождение ДНР свой голос отдали более 117 тысяч человек.
Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъектов.
Участок для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:48Новая жизнь на освобожденных территориях
Первый день референдума: как проходит голосование
В Крыму для голосования открыты пять участков.
В Севастополе – четыре.
Участок для голосования на референдуме в Белогорске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
14:51Новая жизнь на освобожденных территориях
Референдум, день первый: как голосуют беженцы в Крыму
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхПолитикаХерсонская областьЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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