https://crimea.ria.ru/20220922/zhitel-kryma-ubil-znakomogo-i-26-let-pryatalsya-v-krasnoyarskom-krae-1124583797.html
В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае
В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 22.09.2022
В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае
В Крыму осудят мужчину за убийство знакомого, совершенное 26 лет назад. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T11:34
2022-09-22T11:34
2022-09-22T12:21
крым
происшествия
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110100/59/1101005993_0:558:1657:1490_1920x0_80_0_0_5ea37d21efba08114116e21b360206df.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму осудят мужчину за убийство знакомого, совершенное 26 лет назад. Об этом сообщает прокуратура РК."По версии следствия, 1 января 1996 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого в частном домовладении по улице Тюленина в Симферополе. В ходе возникшего между мужчинами конфликта злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил собственника дома, нанеся ему множественные удары ногами и руками", - сообщили в надзорном ведомстве детали происшествия.От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков, а злоумышленник скрылся от органов следствия, уехав в Красноярский край к родственникам, где скрывался 26 лет и был задержан правоохранителями только в 2022 году.По данным ГСУ Следкома РФ по Крыму и Севастополю, органами следствия на тот момент были собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению данного преступления, он был объявлен в международный и межгосударственный розыск.Дело в отношении 47-летнего обвиняемого с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Ему предстоит ответить перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
https://crimea.ria.ru/20220919/zhitelya-krasnodarskogo-kraya-osudyat-za-ubiystvo-maloletnego-pasynka-1124554434.html
https://crimea.ria.ru/20220808/krymchanina-osudili-za-iznasilovanie-i-ubiystvo-24-letney-davnosti-1124096707.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110100/59/1101005993_0:403:1657:1646_1920x0_80_0_0_a66e82beadbbc38f1c2197c8b63f4356.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, прокуратура республики крым
В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае
В Крыму осудят мужчину за убийство знакомого 26-летней давности
11:34 22.09.2022 (обновлено: 12:21 22.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму осудят мужчину за убийство знакомого, совершенное 26 лет назад. Об этом сообщает прокуратура РК.
"По версии следствия, 1 января 1996 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого в частном домовладении по улице Тюленина в Симферополе. В ходе возникшего между мужчинами конфликта злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил собственника дома, нанеся ему множественные удары ногами и руками", - сообщили в надзорном ведомстве детали происшествия.
От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков, а злоумышленник скрылся от органов следствия, уехав в Красноярский край к родственникам, где скрывался 26 лет и был задержан правоохранителями только в 2022 году.
По данным ГСУ Следкома РФ по Крыму и Севастополю, органами следствия на тот момент были собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению данного преступления, он был объявлен в международный и межгосударственный розыск.
Дело в отношении 47-летнего обвиняемого с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Ему предстоит ответить перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.