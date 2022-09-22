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В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае
В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 22.09.2022
В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае
В Крыму осудят мужчину за убийство знакомого, совершенное 26 лет назад. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T11:34
2022-09-22T12:21
крым
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму осудят мужчину за убийство знакомого, совершенное 26 лет назад. Об этом сообщает прокуратура РК."По версии следствия, 1 января 1996 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого в частном домовладении по улице Тюленина в Симферополе. В ходе возникшего между мужчинами конфликта злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил собственника дома, нанеся ему множественные удары ногами и руками", - сообщили в надзорном ведомстве детали происшествия.От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков, а злоумышленник скрылся от органов следствия, уехав в Красноярский край к родственникам, где скрывался 26 лет и был задержан правоохранителями только в 2022 году.По данным ГСУ Следкома РФ по Крыму и Севастополю, органами следствия на тот момент были собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению данного преступления, он был объявлен в международный и межгосударственный розыск.Дело в отношении 47-летнего обвиняемого с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Ему предстоит ответить перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
https://crimea.ria.ru/20220919/zhitelya-krasnodarskogo-kraya-osudyat-za-ubiystvo-maloletnego-pasynka-1124554434.html
https://crimea.ria.ru/20220808/krymchanina-osudili-za-iznasilovanie-i-ubiystvo-24-letney-davnosti-1124096707.html
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, прокуратура республики крым
В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае

В Крыму осудят мужчину за убийство знакомого 26-летней давности

11:34 22.09.2022 (обновлено: 12:21 22.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму осудят мужчину за убийство знакомого, совершенное 26 лет назад. Об этом сообщает прокуратура РК.
"По версии следствия, 1 января 1996 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого в частном домовладении по улице Тюленина в Симферополе. В ходе возникшего между мужчинами конфликта злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил собственника дома, нанеся ему множественные удары ногами и руками", - сообщили в надзорном ведомстве детали происшествия.
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От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков, а злоумышленник скрылся от органов следствия, уехав в Красноярский край к родственникам, где скрывался 26 лет и был задержан правоохранителями только в 2022 году.
По данным ГСУ Следкома РФ по Крыму и Севастополю, органами следствия на тот момент были собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению данного преступления, он был объявлен в международный и межгосударственный розыск.
Дело в отношении 47-летнего обвиняемого с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Ему предстоит ответить перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
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