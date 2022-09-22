https://crimea.ria.ru/20220922/zhitel-kryma-ubil-znakomogo-i-26-let-pryatalsya-v-krasnoyarskom-krae-1124583797.html

В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае

В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 22.09.2022

В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае

В Крыму осудят мужчину за убийство знакомого, совершенное 26 лет назад. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T11:34

2022-09-22T11:34

2022-09-22T12:21

крым

происшествия

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В Крыму осудят мужчину за убийство знакомого, совершенное 26 лет назад. Об этом сообщает прокуратура РК."По версии следствия, 1 января 1996 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого в частном домовладении по улице Тюленина в Симферополе. В ходе возникшего между мужчинами конфликта злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил собственника дома, нанеся ему множественные удары ногами и руками", - сообщили в надзорном ведомстве детали происшествия.От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков, а злоумышленник скрылся от органов следствия, уехав в Красноярский край к родственникам, где скрывался 26 лет и был задержан правоохранителями только в 2022 году.По данным ГСУ Следкома РФ по Крыму и Севастополю, органами следствия на тот момент были собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к совершению данного преступления, он был объявлен в международный и межгосударственный розыск.Дело в отношении 47-летнего обвиняемого с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд. Ему предстоит ответить перед законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

https://crimea.ria.ru/20220919/zhitelya-krasnodarskogo-kraya-osudyat-za-ubiystvo-maloletnego-pasynka-1124554434.html

https://crimea.ria.ru/20220808/krymchanina-osudili-za-iznasilovanie-i-ubiystvo-24-letney-davnosti-1124096707.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, прокуратура республики крым