https://crimea.ria.ru/20220922/v-ssha-sovetuyut-kievu-ostavit-pretenzii-po-krymu-1124585645.html

В США советуют Киеву оставить претензии по Крыму

В США советуют Киеву оставить претензии по Крыму - РИА Новости Крым, 22.09.2022

В США советуют Киеву оставить претензии по Крыму

Киев должен оставить свои претензии по Крыму, поскольку заявления о "возвращении" полуострова нереальны и потребовали бы неоправданных усилий, пишет бывший... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T18:24

2022-09-22T18:24

2022-09-22T18:24

крым

политика

мнения

сша

украина

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Киев должен оставить свои претензии по Крыму, поскольку заявления о "возвращении" полуострова нереальны и потребовали бы неоправданных усилий, пишет бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в статье для The American conservative.Он привел слова из заявления президента Украины Зеленского: "Мы вернемся туда. Я не знаю, когда именно. Но у нас есть планы, и мы вернемся туда, потому что это наша земля и наш народ".По мнению Бэндоу, даже с большим количеством американского оружия Киев вряд ли вернет себе всю утраченную территорию.Бэндоу подчеркивает, что Москва никогда не отдаст полуостров, поскольку эта территория прежде всего имеет кране важное репутационное значение - с точки зрения большинства россиян и самих крымчан она является российской."Нет убедительных доказательств того, что большинство из примерно 2,4 млн жителей Крыма хотят быть "освобожденными". Присоединение к России, вероятно, отражало настроения большинства на полуострове. В 1783 году Российская империя присоединила Крым. Он стал последним оплотом антибольшевистской Белой армии во время Гражданской войны в России, а затем частью Советского Союза. В 1954 году Москва передала полуостров Украине. Этот поступок мало что значил на практике… В 1991 году Украина помогла спровоцировать распад СССР. То, что тогда было советской республикой, проголосовало за независимость, забрав с собой Крым", - приводит автор статьи историческую справку.В отсутствие поддержки со стороны самих крымчан Киев "не может оправдать уничтожение полуострова ради его спасения", продолжает Бэндоу."Киев должен демонстрировать демократические ценности, которые ему приписывает Запад. Это включает в себя внимание к бывшим гражданам, которые, возможно, не захотят возвращаться в его принудительные объятия", - пишет он.При этом, по мнению автора, расширение и эскалация противоречит интересам Запада."Вашингтон и Брюссель очень заинтересованы в поддержании рабочих отношений с Россией, а не в том, чтобы втягивать русских в эскалацию военного конфликта с ними и подталкивать Москву к более тесным отношениям с Китаем. Расширение Украиной своих военных целей подрывает все эти интересы… Зеленский вправе мечтать о полной победе над Россией, но администрация Байдена должна обозначить киевскому режиму реальность", - подвел итог советник экс-президента США.Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://crimea.ria.ru/20220919/zelenskiy-opyat-podelilsya-fantaziyami-o-kryme-1124546774.html

https://crimea.ria.ru/20220719/ekspert-otsenil-zayavlenie-ukrainy-o-zakhvate-kryma-i-unichtozhenii-chf-rf-1123899571.html

https://crimea.ria.ru/20220823/krym-sho-ty-isteriku-mastyrish-ili-pochemu-kiev-vspomnil-za-poluostrov-1124258842.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, политика, мнения, сша, украина, владимир зеленский (президент украины)