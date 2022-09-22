https://crimea.ria.ru/20220922/psb-zhiteli-kryma-i-sevastopolya-smogut-poluchit-kredit-distantsionno-1124590589.html

ПСБ: жители Крыма и Севастополя смогут получить кредит дистанционно

ПСБ: жители Крыма и Севастополя смогут получить кредит дистанционно - РИА Новости Крым, 22.09.2022

ПСБ: жители Крыма и Севастополя смогут получить кредит дистанционно

Промсвязьбанк расширил спектр дистанционных услуг для жителей Крыма и Севастополя. Без личного посещения отделения теперь можно подать заявку на получение... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T17:29

2022-09-22T17:29

2022-09-22T17:29

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Промсвязьбанк расширил спектр дистанционных услуг для жителей Крыма и Севастополя. Без личного посещения отделения теперь можно подать заявку на получение кредита.Пользователи могут получить исчерпывающую информацию об условиях кредитования на сайте банка. Чтобы получить потребительский кредит без визита в офис, достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка. В течение нескольких секунд на указанный номер контактного телефона поступит смс-сообщение с предварительным решением о выдаче кредитных средств."Промсвязьбанк" откроет новые отделения в Крыму и Севастополе к осени >>Также на номер телефона придет логин и пароль для доступа в личный кабинет мобильного приложения или интернет-банка. После входа в систему останется только загрузить электронные копии документов, необходимых для получения займа.После проверки документов и вынесения положительного решения по кредиту, сотрудники Промсвязьбанка уточнят, по какому адресу и в какое время клиенту будет удобно получить банковскую карту и договор банковского обслуживания.Получив карту, заемщик может самостоятельно в мобильном приложении или интернет-банке активировать сумму кредита, добавляют специалисты организации.Услуга дистанционного получения кредита для клиентов ПСБ уже доступна в 32 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Симферополе и Севастополе. В ближайшее время жители еще восьми российских регионов смогут воспользоваться этим сервисом, добавил он.* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruID 2z7yR8HqZhr1ccR

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика