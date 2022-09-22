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ПСБ: жители Крыма и Севастополя смогут получить кредит дистанционно - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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ПСБ: жители Крыма и Севастополя смогут получить кредит дистанционно
ПСБ: жители Крыма и Севастополя смогут получить кредит дистанционно - РИА Новости Крым, 22.09.2022
ПСБ: жители Крыма и Севастополя смогут получить кредит дистанционно
Промсвязьбанк расширил спектр дистанционных услуг для жителей Крыма и Севастополя. Без личного посещения отделения теперь можно подать заявку на получение... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T17:29
2022-09-22T17:29
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Промсвязьбанк расширил спектр дистанционных услуг для жителей Крыма и Севастополя. Без личного посещения отделения теперь можно подать заявку на получение кредита.Пользователи могут получить исчерпывающую информацию об условиях кредитования на сайте банка. Чтобы получить потребительский кредит без визита в офис, достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка. В течение нескольких секунд на указанный номер контактного телефона поступит смс-сообщение с предварительным решением о выдаче кредитных средств."Промсвязьбанк" откроет новые отделения в Крыму и Севастополе к осени &gt;&gt;Также на номер телефона придет логин и пароль для доступа в личный кабинет мобильного приложения или интернет-банка. После входа в систему останется только загрузить электронные копии документов, необходимых для получения займа.После проверки документов и вынесения положительного решения по кредиту, сотрудники Промсвязьбанка уточнят, по какому адресу и в какое время клиенту будет удобно получить банковскую карту и договор банковского обслуживания.Получив карту, заемщик может самостоятельно в мобильном приложении или интернет-банке активировать сумму кредита, добавляют специалисты организации.Услуга дистанционного получения кредита для клиентов ПСБ уже доступна в 32 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Симферополе и Севастополе. В ближайшее время жители еще восьми российских регионов смогут воспользоваться этим сервисом, добавил он.* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruID 2z7yR8HqZhr1ccR
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4.7
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353
60
крым, экономика

ПСБ: жители Крыма и Севастополя смогут получить кредит дистанционно

17:29 22.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Промсвязьбанк расширил спектр дистанционных услуг для жителей Крыма и Севастополя. Без личного посещения отделения теперь можно подать заявку на получение кредита.
Пользователи могут получить исчерпывающую информацию об условиях кредитования на сайте банка. Чтобы получить потребительский кредит без визита в офис, достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте банка. В течение нескольких секунд на указанный номер контактного телефона поступит смс-сообщение с предварительным решением о выдаче кредитных средств.
"Промсвязьбанк" откроет новые отделения в Крыму и Севастополе к осени >>
Также на номер телефона придет логин и пароль для доступа в личный кабинет мобильного приложения или интернет-банка. После входа в систему останется только загрузить электронные копии документов, необходимых для получения займа.
После проверки документов и вынесения положительного решения по кредиту, сотрудники Промсвязьбанка уточнят, по какому адресу и в какое время клиенту будет удобно получить банковскую карту и договор банковского обслуживания.
Получив карту, заемщик может самостоятельно в мобильном приложении или интернет-банке активировать сумму кредита, добавляют специалисты организации.
"ПСБ активно развивает дистанционные каналы обслуживания, чтобы любой житель России мог воспользоваться банковскими услугами в удобном формате, без визита в офис. Расширение возможностей дистанционного обслуживания позволяет нам стать ближе к клиентам и сделать доступнее популярные банковские услуги для еще большего числа жителей российских регионов", – подчеркнул директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.
Услуга дистанционного получения кредита для клиентов ПСБ уже доступна в 32 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Симферополе и Севастополе. В ближайшее время жители еще восьми российских регионов смогут воспользоваться этим сервисом, добавил он.
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ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
ID 2z7yR8HqZhr1ccR
 
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