Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС возможно постоянное присутствие миссии МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220922/na-zaporozhskoy-aes-vozmozhno-postoyannoe-prisutstvie-magate-1124587156.html
На Запорожской АЭС возможно постоянное присутствие миссии МАГАТЭ
На Запорожской АЭС возможно постоянное присутствие миссии МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 22.09.2022
На Запорожской АЭС возможно постоянное присутствие миссии МАГАТЭ
Министры иностранных дел ряда западных стран выступили за постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении по итогам... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T15:04
2022-09-22T15:05
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
в мире
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379177_0:63:2973:1735_1920x0_80_0_0_e8fcd6720992150fe796d534d56a9e2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Министры иностранных дел ряда западных стран выступили за постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи чиновников на полях Генассамблеи ООН. "Мы приветствуем миссию поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье и выражаем признательность генеральному директору и его команде за смелость и решимость в выполнении этой важной миссии. Мы поддерживаем усилия по сохранению постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции для поддержки Украины и готовы по мере необходимости поддерживать цели миссии в области ядерной безопасности, защиты и гарантий", - говорится в заявлении. Дипломаты выразили озабоченность "в связи с угрозами безопасности и сохранности ядерных объектов, предназначенных для мирных целей в Украине, и их персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии". МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы &gt;&gt;Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.20 сентября в результате обстрела ЗАЭС со стороны Украины повреждены спецкорпус и система охлаждения. 21 сентября удары ВСУ повредили оборудование системы безопасности и ЛЭП на АЭС. Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.
https://crimea.ria.ru/20220908/oni-vse-videli-i-promolchali-balitskiy-ob-otchete-magate-po-zaes-1124436305.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/02/1124379177_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bc8e9c34dd6224914a65477bd676dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, в мире, оон
На Запорожской АЭС возможно постоянное присутствие миссии МАГАТЭ

ООН может обеспечить постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

15:04 22.09.2022 (обновлено: 15:05 22.09.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Министры иностранных дел ряда западных стран выступили за постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи чиновников на полях Генассамблеи ООН.
"Мы приветствуем миссию поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье и выражаем признательность генеральному директору и его команде за смелость и решимость в выполнении этой важной миссии. Мы поддерживаем усилия по сохранению постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции для поддержки Украины и готовы по мере необходимости поддерживать цели миссии в области ядерной безопасности, защиты и гарантий", - говорится в заявлении.
"За" высказались представители МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и должностные лица Республики Корея, Швейцарии, США, верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.
Дипломаты выразили озабоченность "в связи с угрозами безопасности и сохранности ядерных объектов, предназначенных для мирных целей в Украине, и их персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии".
МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы >>
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт.
С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
20 сентября в результате обстрела ЗАЭС со стороны Украины повреждены спецкорпус и система охлаждения. 21 сентября удары ВСУ повредили оборудование системы безопасности и ЛЭП на АЭС.
Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 09:38
"Они все видели и промолчали": Балицкий об отчете МАГАТЭ по ЗАЭС
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьВ миреООН
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27Mriya Resort & SPA закроет сезон грандиозной пляжной вечеринкой
16:13Австрия выступила против ужесточения антироссийских санкций
16:00Для семей с низкими доходами разработали универсальное пособие
15:50Референдум: адреса участков для голосования в Крыму
15:25Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России
15:04На Запорожской АЭС возможно постоянное присутствие миссии МАГАТЭ
14:05Мобилизованные крымчане получат по 200 тысяч рублей - Аксенов
13:58Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области
13:47Свои люди: крымчанка тайком тратила деньги с карты знакомой
13:19Обстрел Донецка: погибли шесть человек, уничтожен автобус
13:02Российские ПВО перехватили 37 снарядов HIMARS и "Ольха" за сутки
12:38Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
12:19Въезды в Запорожскую область на время референдума возьмут под контроль
12:00В ходе обмена в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР
11:52Крым в четверг частично без воды - адреса и сроки подключения
11:45Крупные схроны с оружием найдены в Херсонской и Запорожской областях
11:35В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ
11:34В Крыму мужчина убил знакомого и 26 лет прятался в Красноярском крае
11:23Где в Севастополе смогут проголосовать жители Донбасса и Украины
11:15Никакой брони у депутатов по частичной мобилизации нет - Володин
Лента новостейМолния