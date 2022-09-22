https://crimea.ria.ru/20220922/na-zaporozhskoy-aes-vozmozhno-postoyannoe-prisutstvie-magate-1124587156.html

На Запорожской АЭС возможно постоянное присутствие миссии МАГАТЭ

На Запорожской АЭС возможно постоянное присутствие миссии МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 22.09.2022

На Запорожской АЭС возможно постоянное присутствие миссии МАГАТЭ

Министры иностранных дел ряда западных стран выступили за постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении по итогам... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T15:04

2022-09-22T15:04

2022-09-22T15:05

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Министры иностранных дел ряда западных стран выступили за постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи чиновников на полях Генассамблеи ООН. "Мы приветствуем миссию поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье и выражаем признательность генеральному директору и его команде за смелость и решимость в выполнении этой важной миссии. Мы поддерживаем усилия по сохранению постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции для поддержки Украины и готовы по мере необходимости поддерживать цели миссии в области ядерной безопасности, защиты и гарантий", - говорится в заявлении. Дипломаты выразили озабоченность "в связи с угрозами безопасности и сохранности ядерных объектов, предназначенных для мирных целей в Украине, и их персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии". МАГАТЭ представило отчет по Запорожской АЭС – основные тезисы >>Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.20 сентября в результате обстрела ЗАЭС со стороны Украины повреждены спецкорпус и система охлаждения. 21 сентября удары ВСУ повредили оборудование системы безопасности и ЛЭП на АЭС. Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.

https://crimea.ria.ru/20220908/oni-vse-videli-i-promolchali-balitskiy-ob-otchete-magate-po-zaes-1124436305.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, в мире, оон