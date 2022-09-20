https://crimea.ria.ru/20220920/novyy-obstrel-vsu-zaporozhskoy-aes-povrezhdena-sistema-okhlazhdeniya-1124568487.html

Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения

Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения

Система охлаждения, спецкорпус и столовая для сотрудников Запорожской атомной электростанции повреждены в результате обстрела ВСУ во вторник. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T20:11

2022-09-20T20:11

2022-09-20T21:10

заэс (запорожская атомная электростанция)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Система охлаждения, спецкорпус и столовая для сотрудников Запорожской атомной электростанции повреждены в результате обстрела ВСУ во вторник. Об этом сообщает пресс-служба администрации Энергодара.Под удар попали специальный корпус, система охлаждения и столовая, где находились работники ЗАЭС. В администрации подчеркнули, что в ходе атаки никто из сотрудников и охраняющих периметр военнослужащих не пострадал.Ранее ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.

https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-pyat-raz-obstrelyali-elektropodstantsiyu-vblizi-zaes-1124560950.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, всу (вооруженные силы украины)