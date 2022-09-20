Рейтинг@Mail.ru
Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220920/novyy-obstrel-vsu-zaporozhskoy-aes-povrezhdena-sistema-okhlazhdeniya-1124568487.html
Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения
Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения
Система охлаждения, спецкорпус и столовая для сотрудников Запорожской атомной электростанции повреждены в результате обстрела ВСУ во вторник. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T20:11
2022-09-20T21:10
заэс (запорожская атомная электростанция)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0e/1124160247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_111eefcff03c1a25aebe61b268c8b7e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Система охлаждения, спецкорпус и столовая для сотрудников Запорожской атомной электростанции повреждены в результате обстрела ВСУ во вторник. Об этом сообщает пресс-служба администрации Энергодара.Под удар попали специальный корпус, система охлаждения и столовая, где находились работники ЗАЭС. В администрации подчеркнули, что в ходе атаки никто из сотрудников и охраняющих периметр военнослужащих не пострадал.Ранее ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-pyat-raz-obstrelyali-elektropodstantsiyu-vblizi-zaes-1124560950.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0e/1124160247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_665a9f61218599a1b4fb17e50c88b5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения

В результате обстрела ЗАЭС со стороны Украины повреждены спецкорпус и система охлаждения

20:11 20.09.2022 (обновлено: 21:10 20.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Система охлаждения, спецкорпус и столовая для сотрудников Запорожской атомной электростанции повреждены в результате обстрела ВСУ во вторник. Об этом сообщает пресс-служба администрации Энергодара.
"В результате провокационных обстрелов со стороны ВСУ зафиксирован ряд повреждений инфраструктуры на территории Запорожской АЭС", – цитирует сообщение РИА Новости.
Под удар попали специальный корпус, система охлаждения и столовая, где находились работники ЗАЭС. В администрации подчеркнули, что в ходе атаки никто из сотрудников и охраняющих периметр военнослужащих не пострадал.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
14:18
ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
Ранее ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:43Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать
21:13Как выбрать полезный рис
20:40Минтруд не поддержал идею о покупке авто за средства маткапитала
20:16О чем нельзя шутить с банком — советы эксперта НИФИ
20:11Новый обстрел ВСУ Запорожской АЭС: повреждена система охлаждения
19:47Турчак: в составе Украины у жителей освобожденных городов нет будущего
19:40В Феодосии осквернили Вечный огонь
19:31Константинов о референдумах: освобожденные территории отдавать нельзя
19:26ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области
19:19Прокуратура проверяет дельфинарии в Севастополе
19:08В Симферополе ограничат движение возле ж/д вокзала
18:49Хотим в Россию. Незамедлительно
18:23Военнопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо
17:54ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые
17:44Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы
17:20РАН возглавил профессор Геннадий Красников
16:46Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября
16:18В Запорожской области вводят пропускной режим на границе с Украиной
16:13В Крыму суд на два месяца арестовал замглавы сельсовета за взятку
16:04Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму
Лента новостейМолния