https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-pyat-raz-obstrelyali-elektropodstantsiyu-vblizi-zaes-1124560950.html

ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС

ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС - РИА Новости Крым, 20.09.2022

ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС

Украинские войска за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи Запорожской атомной электростанции, повреждено одно из технических зданий. Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T14:18

2022-09-20T14:18

2022-09-20T14:18

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи Запорожской атомной электростанции, повреждено одно из технических зданий. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, что артиллерийские подразделения ВСУ, которые вели обстрел территории атомной станции, ответным огнем подавлены."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - добавили в оборонном ведомстве.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.

https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html

https://crimea.ria.ru/20220829/v-kremle-vyskazalis-ob-idee-demilitarizatsii-zony-vokrug-zaes-1124330476.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине