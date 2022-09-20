ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
ВСУ выпустили 24 снаряда по территории возле ЗАЭС - Минобороны
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи Запорожской атомной электростанции, повреждено одно из технических зданий. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции. Всего выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что артиллерийские подразделения ВСУ, которые вели обстрел территории атомной станции, ответным огнем подавлены.
"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - добавили в оборонном ведомстве.
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Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
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