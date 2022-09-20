Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-pyat-raz-obstrelyali-elektropodstantsiyu-vblizi-zaes-1124560950.html
ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС - РИА Новости Крым, 20.09.2022
ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
Украинские войска за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи Запорожской атомной электростанции, повреждено одно из технических зданий. Об этом... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T14:18
2022-09-20T14:18
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207516_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a380968f068d519e8791856f2d4a2bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи Запорожской атомной электростанции, повреждено одно из технических зданий. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, что артиллерийские подразделения ВСУ, которые вели обстрел территории атомной станции, ответным огнем подавлены."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - добавили в оборонном ведомстве.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html
https://crimea.ria.ru/20220829/v-kremle-vyskazalis-ob-idee-demilitarizatsii-zony-vokrug-zaes-1124330476.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207516_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6bcfaa5f49e36c9304626e57f3d92d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС

ВСУ выпустили 24 снаряда по территории возле ЗАЭС - Минобороны

14:18 20.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи Запорожской атомной электростанции, повреждено одно из технических зданий. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции. Всего выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что артиллерийские подразделения ВСУ, которые вели обстрел территории атомной станции, ответным огнем подавлены.
"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - добавили в оборонном ведомстве.
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
14 сентября, 12:14
Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и мощности АЭС в Европе: на станции 6 энергоблоков мощностью по 1 ГВт. С марта безопасность ЗАЭС обеспечивают российские военные. В МИД России неоднократно подчеркивали, что это является необходимым и оправданным шагом для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к нему территорию станции.
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 13:38
В Кремле высказались об идее демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
14:31В ЛНР назначили дату референдума
14:29Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом
14:18ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
14:12Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство
14:00Референдум о присоединении к России: что будет дальше
13:34Россия не свернет с суверенного курса – Путин
13:29Общественники Запорожской области просят провести референдум
13:09Глава Херсонской области Сальдо сделал заявление по референдуму
13:07В ГД внесли поправки о лишении свободы за дезертирство и неявку на службу
12:57Казахстан начал задерживать российские фуры с грузами из ЕС
12:43Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить
12:12В России резкий скачок госпитализаций и смертей от COVID-19
12:05Рецидивист из Москвы попался на угоне "копейки" в Крыму
11:46Ректора Херсонского госуниверситета прооперировали в Крыму
11:40Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума
11:25Москвичи потерялись на горе Сокол в Крыму
10:57Медведев рассказал, что будет после референдумов в Донбассе
10:38О заболевших и умерших: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:27Граждане РФ снова могут получить загранпаспорта на 10 лет
Лента новостейМолния