https://crimea.ria.ru/20220921/udarom-vsu-po-zaes-povrezhdeno-oborudovanie-sistemy-bezopasnosti-1124576016.html

Ударом ВСУ по ЗАЭС повреждено оборудование системы безопасности

Ударом ВСУ по ЗАЭС повреждено оборудование системы безопасности - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Ударом ВСУ по ЗАЭС повреждено оборудование системы безопасности

В результате обстрела Запорожской АЭС на объекте повреждена труба системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 и высоковольтная линия... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T15:17

2022-09-21T15:17

2022-09-21T15:17

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В результате обстрела Запорожской АЭС на объекте повреждена труба системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 и высоковольтная линия электропередачи. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Кроме того, минувшей ночью украинская артиллерия ударила по линии электропередачи, идущей от энергоблока № 5 атомной станции в районе города Энергодар, уточнили в оборонном ведомстве.Отмечается, что обстрел атомной электростанции производился ВСУ с позиции в районе города Марганец. "Ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены", – сообщается в сводке.В ведомстве подчеркнули, что в данный момент радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.Как сообщили в администрации Энергодара, обстрел ЗАЭС со стороны Украины производился осколочно-фугасными снарядами. Непрекращающийся беспорядочный обстрел территории атомной станции местные власти считают подтверждением тому, что Киев ведет политику ядерного терроризма из-за бессилия, осознание которого усилилось на фоне указа главы ВГА о проведении в Запорожской области референдума о ее вхождении в состав России.Накануне, 20 сентября, в результате обстрела ЗАЭС со стороны Украины была повреждена система охлаждения.

https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-pyat-raz-obstrelyali-elektropodstantsiyu-vblizi-zaes-1124560950.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), запорожская область