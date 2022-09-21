Рейтинг@Mail.ru
Ударом ВСУ по ЗАЭС повреждено оборудование системы безопасности - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220921/udarom-vsu-po-zaes-povrezhdeno-oborudovanie-sistemy-bezopasnosti-1124576016.html
Ударом ВСУ по ЗАЭС повреждено оборудование системы безопасности
Ударом ВСУ по ЗАЭС повреждено оборудование системы безопасности - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Ударом ВСУ по ЗАЭС повреждено оборудование системы безопасности
В результате обстрела Запорожской АЭС на объекте повреждена труба системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 и высоковольтная линия... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T15:17
2022-09-21T15:17
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_0:5:3162:1784_1920x0_80_0_0_f9cce2fc4f576bc3abd5cb49073bd1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В результате обстрела Запорожской АЭС на объекте повреждена труба системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 и высоковольтная линия электропередачи. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Кроме того, минувшей ночью украинская артиллерия ударила по линии электропередачи, идущей от энергоблока № 5 атомной станции в районе города Энергодар, уточнили в оборонном ведомстве.Отмечается, что обстрел атомной электростанции производился ВСУ с позиции в районе города Марганец. "Ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены", – сообщается в сводке.В ведомстве подчеркнули, что в данный момент радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.Как сообщили в администрации Энергодара, обстрел ЗАЭС со стороны Украины производился осколочно-фугасными снарядами. Непрекращающийся беспорядочный обстрел территории атомной станции местные власти считают подтверждением тому, что Киев ведет политику ядерного терроризма из-за бессилия, осознание которого усилилось на фоне указа главы ВГА о проведении в Запорожской области референдума о ее вхождении в состав России.Накануне, 20 сентября, в результате обстрела ЗАЭС со стороны Украины была повреждена система охлаждения.
https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-pyat-raz-obstrelyali-elektropodstantsiyu-vblizi-zaes-1124560950.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124403557_433:0:3162:2047_1920x0_80_0_0_bf4228caf41270d1bdb3a3726508aa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), запорожская область
Ударом ВСУ по ЗАЭС повреждено оборудование системы безопасности

МО: ВСУ атаковали Запорожскую АЭС – повреждено оборудование системы безопасности и ЛЭП

15:17 21.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В результате обстрела Запорожской АЭС на объекте повреждена труба системы технической воды первой системы безопасности энергоблока №5 и высоковольтная линия электропередачи. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности 5-го энергоблока", – сообщили в МО.
Кроме того, минувшей ночью украинская артиллерия ударила по линии электропередачи, идущей от энергоблока № 5 атомной станции в районе города Энергодар, уточнили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что обстрел атомной электростанции производился ВСУ с позиции в районе города Марганец. "Ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены", – сообщается в сводке.
В ведомстве подчеркнули, что в данный момент радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.
Как сообщили в администрации Энергодара, обстрел ЗАЭС со стороны Украины производился осколочно-фугасными снарядами. Непрекращающийся беспорядочный обстрел территории атомной станции местные власти считают подтверждением тому, что Киев ведет политику ядерного терроризма из-за бессилия, осознание которого усилилось на фоне указа главы ВГА о проведении в Запорожской области референдума о ее вхождении в состав России.
"Киевская власть понимает, что ее попытки захватить освобожденное Запорожье обречены на провал, тем самым переключается на мышление "так не доставайся же никому", – отметили в администрации.
Накануне, 20 сентября, в результате обстрела ЗАЭС со стороны Украины была повреждена система охлаждения.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 14:18
ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48Смерчи, ливни и град: на Сочи надвигается шторм
16:17Глава Чечни Кадыров высказался о мобилизации в России
15:46В Чаплинке рассказали об ажиотажном спросе на российские паспорта
15:44Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 28 снарядов HIMARS
15:38В Минобороны озвучили потери украинских войск за сутки
15:26Китай готовится "к участию в настоящих боевых действиях" — Си Цзиньпин
15:17Ударом ВСУ по ЗАЭС повреждено оборудование системы безопасности
14:41"Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме
14:37Житель Крыма украл "Таврию" начальника и может сесть на пять лет
14:32Готов ли Севастополь к отопительному сезону
14:19Где в Крыму до вечера среды отключат воду – адреса
13:36Как в Херсонской области обеспечат безопасность на референдуме
13:31"РЖД" и "Аэрофлот" опровергли слухи о справках из военкомата
13:16Ждать ли резервистам электронной повестки через Госуслуги
12:47Мобилизация в России: куда отправят призывников — мнение эксперта
12:42В Крым пытались провезти штык-нож и патроны для АК-74
12:19Введут ли ограничения по передвижению по России для резервистов
12:03Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской
11:29Избирком РК поможет организовать голосование для беженцев в Крыму
11:18Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя
Лента новостейМолния