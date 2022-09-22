https://crimea.ria.ru/20220922/krym-v-chetverg-chastichno-bez-vody---adresa-i-sroki-podklyucheniya-1124584351.html
Крым в четверг частично без воды - адреса и сроки подключения
Крым в четверг частично без воды - адреса и сроки подключения - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Крым в четверг частично без воды - адреса и сроки подключения
Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T11:52
2022-09-22T11:52
2022-09-22T11:52
вода в крыму
крым
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".По данным организации, в Симферопольском районе в течение дня без воды останутся села Партизанское и Грушевое.В феодосийском селе Щебетовке без воды до пяти часов вечера улицы Маяковского, 12,14, 20 ,22, и Октябрьская, 12.В Алуште до 17 часов - верхняя часть улиц Партизанской и Симферопольской, до 14.00 без воды алуштинское село Рыбачье - улицы Виноградная, Морская, Садовая, частично Бедненко.В Бахчисарайском районе до 15.00 остановлено водоснабжение села Табачного, в Ленинском районе до 17 часов отключение в Щелкино - дома 57-б, 57-в.
https://crimea.ria.ru/20220918/skhemu-vodopolzovaniya-v-krymu-neobkhodimo-menyat--eksperty-1124530894.html
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, крым, общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Крым в четверг частично без воды - адреса и сроки подключения
Где в Крыму до вечера не будет воды в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в четверг останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
По данным организации, в Симферопольском районе в течение дня без воды останутся села Партизанское и Грушевое.
В феодосийском селе Щебетовке без воды до пяти часов вечера улицы Маяковского, 12,14, 20 ,22, и Октябрьская, 12.
В Алуште до 17 часов - верхняя часть улиц Партизанской и Симферопольской, до 14.00 без воды алуштинское село Рыбачье - улицы Виноградная, Морская, Садовая, частично Бедненко.
В Бахчисарайском районе до 15.00 остановлено водоснабжение села Табачного, в Ленинском районе до 17 часов отключение в Щелкино - дома 57-б, 57-в.