https://crimea.ria.ru/20220921/v-storonu-zemli-letit-opasnyy-asteroid-1124565830.html
В сторону Земли летит опасный астероид
В сторону Земли летит опасный астероид - РИА Новости Крым, 21.09.2022
В сторону Земли летит опасный астероид
К Земле приближается потенциально опасный астероид, фото небесного камня представил Центр коллективного пользования "Международная сеть телескопов для научных и РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T07:38
2022-09-21T07:38
2022-09-21T07:38
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. К Земле приближается потенциально опасный астероид, фото небесного камня представил Центр коллективного пользования "Международная сеть телескопов для научных и прикладных задач" при Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН."Потенциально опасный астероид размером 10-20 метров сблизился с Землей на расстоянии двух радиусов лунной орбиты", - сказано в Telegram-канале учреждения.Отмечается, что фотографию астроида удалось сделать научному сотруднику Леониду Еленину на 40-см телескопе ИПМ в селе Мульта, на Алтае.Предварительно небесное тело получило обозначение A10JTtX, если астрономам удастся пронаблюдать его в одной из следующих оппозиций, оно будет каталогизировано и получит постоянный номер.Последнее приближение потенциально опасного астероида к Земле ученые фиксировали в июне. Тогда мимо нашей планеты со скоростью свыше 26 тысяч километров в час пролетел астероид величиной с две девятиэтажки.
https://crimea.ria.ru/20211203/v-blizhayshie-gody-na-zemlyu-mozhet-upast-asteroid---ekspert-1121623704.html
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космос
В сторону Земли летит опасный астероид
К Земле приближается потенциально опасный астероид 2022 SS2
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. К Земле приближается потенциально опасный астероид, фото небесного камня представил Центр коллективного пользования "Международная сеть телескопов для научных и прикладных задач" при Институте прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН.
"Потенциально опасный астероид размером 10-20 метров сблизился с Землей на расстоянии двух радиусов лунной орбиты", - сказано в Telegram-канале учреждения.
Отмечается, что фотографию астроида удалось сделать научному сотруднику Леониду Еленину на 40-см телескопе ИПМ в селе Мульта, на Алтае.
Предварительно небесное тело получило обозначение A10JTtX, если астрономам удастся пронаблюдать его в одной из следующих оппозиций, оно будет каталогизировано и получит постоянный номер.
Последнее приближение потенциально опасного астероида
к Земле ученые фиксировали в июне. Тогда мимо нашей планеты со скоростью свыше 26 тысяч километров в час пролетел астероид величиной с две девятиэтажки.