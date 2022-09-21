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"РЖД" и "Аэрофлот" опровергли слухи о справках из военкомата - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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"РЖД" и "Аэрофлот" опровергли слухи о справках из военкомата
"РЖД" и "Аэрофлот" опровергли слухи о справках из военкомата - РИА Новости Крым, 21.09.2022
"РЖД" и "Аэрофлот" опровергли слухи о справках из военкомата
Для приобретения железнодорожных и авиабилетов билетов мужчинам призывного возраста не требуется предоставлять в кассы справки из военкоматов, пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T13:31
2022-09-21T13:31
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Для приобретения железнодорожных и авиабилетов билетов мужчинам призывного возраста не требуется предоставлять в кассы справки из военкоматов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний "РЖД" и "Аэрофлот".В "Аэрофлоте" также сообщили, что ограничений на продажу билетов нет и подчеркнули штатную работу авиакомпаний группы.В среду в Сети начала появляться информация о том, что "РЖД" прекращает продажу билетов мужчинам призывного возраста без справки из военкомата о разрешении перемещения внутри страны или заграницу.Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом. В этот же день глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что попадающие под частичную мобилизацию россияне могут свободно перемещаться по регионам страны до получения повестки, дополнительных ограничений на поездки по России вводить не планируется.
https://crimea.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-v-rossii-kuda-otpravyat-prizyvnikov--mnenie-eksperta-1124574064.html
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общество, транспорт, армия и флот
"РЖД" и "Аэрофлот" опровергли слухи о справках из военкомата

Для приобретения билетов на поезда и самолеты справки из военкомата не нужны

13:31 21.09.2022
 
© РИА Новости . Георгий Куролесин / Перейти в фотобанкАэрофлот
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Георгий Куролесин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Для приобретения железнодорожных и авиабилетов билетов мужчинам призывного возраста не требуется предоставлять в кассы справки из военкоматов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний "РЖД" и "Аэрофлот".

"Продажа билетов на поезда холдинга "РЖД" и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений", - цитирует ресурс пресс-службу "РЖД".

В "Аэрофлоте" также сообщили, что ограничений на продажу билетов нет и подчеркнули штатную работу авиакомпаний группы.
В среду в Сети начала появляться информация о том, что "РЖД" прекращает продажу билетов мужчинам призывного возраста без справки из военкомата о разрешении перемещения внутри страны или заграницу.
Осенний призыв на военную службу в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:47
Мобилизация в России: куда отправят призывников — мнение эксперта
Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом. В этот же день глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что попадающие под частичную мобилизацию россияне могут свободно перемещаться по регионам страны до получения повестки, дополнительных ограничений на поездки по России вводить не планируется.
ОбществоТранспортАрмия и флот
 
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