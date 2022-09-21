https://crimea.ria.ru/20220921/rzhd-i-aeroflot-oprovergli-slukhi-o-spravkakh-iz-voenkomata-1124574699.html

"РЖД" и "Аэрофлот" опровергли слухи о справках из военкомата

"РЖД" и "Аэрофлот" опровергли слухи о справках из военкомата - РИА Новости Крым, 21.09.2022

"РЖД" и "Аэрофлот" опровергли слухи о справках из военкомата

Для приобретения железнодорожных и авиабилетов билетов мужчинам призывного возраста не требуется предоставлять в кассы справки из военкоматов, пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T13:31

2022-09-21T13:31

2022-09-21T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Для приобретения железнодорожных и авиабилетов билетов мужчинам призывного возраста не требуется предоставлять в кассы справки из военкоматов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний "РЖД" и "Аэрофлот".В "Аэрофлоте" также сообщили, что ограничений на продажу билетов нет и подчеркнули штатную работу авиакомпаний группы.В среду в Сети начала появляться информация о том, что "РЖД" прекращает продажу билетов мужчинам призывного возраста без справки из военкомата о разрешении перемещения внутри страны или заграницу.Президент РФ Владимиром Путиным 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом. В этот же день глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что попадающие под частичную мобилизацию россияне могут свободно перемещаться по регионам страны до получения повестки, дополнительных ограничений на поездки по России вводить не планируется.

https://crimea.ria.ru/20220921/mobilizatsiya-v-rossii-kuda-otpravyat-prizyvnikov--mnenie-eksperta-1124574064.html

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общество, транспорт, армия и флот