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Банкам рекомендовали разработать кредитные каникулы для мобилизованных - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Банкам рекомендовали разработать кредитные каникулы для мобилизованных
Банкам рекомендовали разработать кредитные каникулы для мобилизованных - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Банкам рекомендовали разработать кредитные каникулы для мобилизованных
Призванные в рамках частичной мобилизации граждане смогут получить отсрочку по кредитам, в том числе ипотеке и микрозаймам. Аналогичное право должны получить... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T19:37
2022-09-21T18:01
экономика
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Призванные в рамках частичной мобилизации граждане смогут получить отсрочку по кредитам, в том числе ипотеке и микрозаймам. Аналогичное право должны получить члены семей таких заемщиков, если находятся у них на иждивении, сказано в рекомендациях Банка России. Финансовым организациям рекомендовано разработать новые условия предоставления кредитных каникул, адаптировать уже существующие или же проводить реструктуризацию по долгам таких заемщиков.Отмечается, что банкам и другим кредитным организациям не следует начислять штрафы и пени за невыполнение условий кредитного договора или требовать досрочного исполнения обязательств.Если по долгам заемщика уже проводится процедура взыскания, ее рекомендовано приостановить. В случае если речь идет об ипотеке, Банк России рекомендует не выселять заемщика и членов его семьи из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.Подчеркивается, что кредитные каникулы не должны иметь негативных последствий для кредитной истории призванного в рамках частичной мобилизации заемщика.В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены на законодательном уровне, резюмировали в ЦБ РФ.Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.
https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya--reaktsiya-kryma-i-sevastopolya-1124572840.html
https://crimea.ria.ru/20220921/kak-v-sevastopole-proydet-mobilizatsiya-rezervistov-dlya-svo--gubernator-1124578675.html
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экономика, армия и флот, специальная военная операция рф на украине
Банкам рекомендовали разработать кредитные каникулы для мобилизованных

Мобилизованные и их семьи получат отсрочки по кредитам и ипотеке – Центробанк

19:37 21.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Призванные в рамках частичной мобилизации граждане смогут получить отсрочку по кредитам, в том числе ипотеке и микрозаймам. Аналогичное право должны получить члены семей таких заемщиков, если находятся у них на иждивении, сказано в рекомендациях Банка России.
"Граждане, мобилизованные в соответствии с Указом президента РФ, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, на период мобилизации", – сказано в документе.
Финансовым организациям рекомендовано разработать новые условия предоставления кредитных каникул, адаптировать уже существующие или же проводить реструктуризацию по долгам таких заемщиков.
Отмечается, что банкам и другим кредитным организациям не следует начислять штрафы и пени за невыполнение условий кредитного договора или требовать досрочного исполнения обязательств.
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Если по долгам заемщика уже проводится процедура взыскания, ее рекомендовано приостановить. В случае если речь идет об ипотеке, Банк России рекомендует не выселять заемщика и членов его семьи из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.
Подчеркивается, что кредитные каникулы не должны иметь негативных последствий для кредитной истории призванного в рамках частичной мобилизации заемщика.
В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены на законодательном уровне, резюмировали в ЦБ РФ.
Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.
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