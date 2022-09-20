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РАН возглавил профессор Геннадий Красников - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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РАН возглавил профессор Геннадий Красников
РАН возглавил профессор Геннадий Красников - РИА Новости Крым, 20.09.2022
РАН возглавил профессор Геннадий Красников
Российскую академию наук по итогам голосования возглавил академик РАН, профессор Геннадий Красников. Об этом сообщил председатель счетной комиссии Дмитрий... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T17:20
2022-09-20T17:20
наука и технологии
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российскую академию наук по итогам голосования возглавил академик РАН, профессор Геннадий Красников. Об этом сообщил председатель счетной комиссии Дмитрий Новиков, информация опубликована на сайте академии."В соответствии с результатами тайного голосования общим собранием членов РАН академик Красников Геннадий Яковлевич избран президентом РАН", – сказал Новиков.За Красникова отдан 871 голос. Против высказались 397.Вместе с ним на пост президента академии претендовал директор Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, академик Дмитрий Маркович. Результаты голосования по его кандидатуре зеркальные: за – 397, против – 871.Недействительными признали 122 бюллетеня. Для проведения голосования их выдали 1 396. Согласно уставу академии, для принятия решения необходимо не менее 699 голосов – выборы признаны состоявшимися.Он также поблагодарил своего предшественника Александра Сергеева за пятилетнюю работу на благо академии "в непростое время" – в условиях пандемии и других сложностей".Накануне Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы РАН. Он покинул пост, проработав на нем один пятилетний срок, с 2017 года. Он назвал свое решение "вынужденным в свете событий последних дней, которые заставляют это сделать".Президент РАН избирается на 5 лет с возможностью еще одного переизбрания на тот же срок. Избранный собранием, он утверждается в должности и освобождается от нее президентом РФ.Красников Геннадий Яковлевич – советский и российский ученый в области физики полупроводниковых приборов. Доктор технических наук, академик РАН с 2008 года.Родился в 1958 году в Тамбове. Окончил с отличием физико-технический факультет Московского института электронной техники (1981 г.) С 1981 г. – инженер "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон"1991 – 2016 гг.. – генеральный директор ОАО "НИИМЭ и Микрон"С 2011 г. – гендиректор АО "НИИ молекулярной электроники"В 1999 – 2003 гг. – генеральный директор концерна "Научный центр" (с 2005 г. – ОАО "Ситроникс").С 1997 года член-корреспондент РАНС 2008 академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий.В декабре 2021 г. на сессии общего собрания Национальной академии наук Беларуси избран иностранным членом НАН Беларуси.Возглавляет базовую кафедру микро- и наноэлектроники в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и базовую кафедру "Субмикронная технология СБИС" в Национальном исследовательском университете "МИЭТ".
https://crimea.ria.ru/20220919/glava-ran-sergeev-snimaet-svoyu-kandidaturu-s-vyborov-prezidenta-akademii-1124550603.html
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60
наука и технологии, российская федерация (россия, рф)
РАН возглавил профессор Геннадий Красников

Российскую академию наук возглавил профессор Геннадий Красников

17:20 20.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВыборы президента РАН
Выборы президента РАН - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Российскую академию наук по итогам голосования возглавил академик РАН, профессор Геннадий Красников. Об этом сообщил председатель счетной комиссии Дмитрий Новиков, информация опубликована на сайте академии.
"В соответствии с результатами тайного голосования общим собранием членов РАН академик Красников Геннадий Яковлевич избран президентом РАН", – сказал Новиков.
За Красникова отдан 871 голос. Против высказались 397.
Вместе с ним на пост президента академии претендовал директор Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, академик Дмитрий Маркович. Результаты голосования по его кандидатуре зеркальные: за – 397, против – 871.
Недействительными признали 122 бюллетеня. Для проведения голосования их выдали 1 396. Согласно уставу академии, для принятия решения необходимо не менее 699 голосов – выборы признаны состоявшимися.
"Я хотел бы в первую очередь высказать свою признательность за оказанное мне доверие. Все то, что я говорил в своей предвыборной программе, я, конечно, с сегодняшнего дня, с завтрашнего приступлю к выполнению. Вместе с вами. Я хотел бы стать президентом РАН для каждого из вас", – сказал Красников, обращаясь к собранию.
Он также поблагодарил своего предшественника Александра Сергеева за пятилетнюю работу на благо академии "в непростое время" – в условиях пандемии и других сложностей".
Накануне Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы РАН. Он покинул пост, проработав на нем один пятилетний срок, с 2017 года. Он назвал свое решение "вынужденным в свете событий последних дней, которые заставляют это сделать".
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Президент РАН избирается на 5 лет с возможностью еще одного переизбрания на тот же срок. Избранный собранием, он утверждается в должности и освобождается от нее президентом РФ.
Красников Геннадий Яковлевич – советский и российский ученый в области физики полупроводниковых приборов. Доктор технических наук, академик РАН с 2008 года.
Родился в 1958 году в Тамбове. Окончил с отличием физико-технический факультет Московского института электронной техники (1981 г.) С 1981 г. – инженер "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон"
1991 – 2016 гг.. – генеральный директор ОАО "НИИМЭ и Микрон"
С 2011 г. – гендиректор АО "НИИ молекулярной электроники"
В 1999 – 2003 гг. – генеральный директор концерна "Научный центр" (с 2005 г. – ОАО "Ситроникс").
С 1997 года член-корреспондент РАН
С 2008 академик РАН по отделению нанотехнологий и информационных технологий.
В декабре 2021 г. на сессии общего собрания Национальной академии наук Беларуси избран иностранным членом НАН Беларуси.
Возглавляет базовую кафедру микро- и наноэлектроники в Московском физико-техническом институте (МФТИ) и базовую кафедру "Субмикронная технология СБИС" в Национальном исследовательском университете "МИЭТ".
 
Наука и технологииРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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