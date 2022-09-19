https://crimea.ria.ru/20220919/glava-ran-sergeev-snimaet-svoyu-kandidaturu-s-vyborov-prezidenta-akademii-1124550603.html

Глава РАН Сергеев снимает свою кандидатуру с выборов президента академии

Глава РАН Сергеев снимает свою кандидатуру с выборов президента академии - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Глава РАН Сергеев снимает свою кандидатуру с выборов президента академии

Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы РАН - он покидает этот пост, проработав... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T14:03

2022-09-19T14:03

2022-09-19T14:03

общество

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110783/05/1107830518_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_59ad6336816888d53230406a11385160.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы РАН - он покидает этот пост, проработав на нем один пятилетний срок.Накануне знакомый с ситуацией источник РИА Новости сообщил, что Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов.Таким образом, претендентов на пост осталось два: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование состоится во вторник.Сергеев был избран главой РАН в сентябре 2017 года.

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф)