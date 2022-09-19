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Глава РАН Сергеев снимает свою кандидатуру с выборов президента академии - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Глава РАН Сергеев снимает свою кандидатуру с выборов президента академии
Глава РАН Сергеев снимает свою кандидатуру с выборов президента академии - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Глава РАН Сергеев снимает свою кандидатуру с выборов президента академии
Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы РАН - он покидает этот пост, проработав... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T14:03
2022-09-19T14:03
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы РАН - он покидает этот пост, проработав на нем один пятилетний срок.Накануне знакомый с ситуацией источник РИА Новости сообщил, что Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов.Таким образом, претендентов на пост осталось два: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование состоится во вторник.Сергеев был избран главой РАН в сентябре 2017 года.
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общество, российская федерация (россия, рф)

Глава РАН Сергеев снимает свою кандидатуру с выборов президента академии

14:03 19.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей НаумовЗдание президиума Российской академии наук
Здание президиума Российской академии наук - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Алексей Наумов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы РАН - он покидает этот пост, проработав на нем один пятилетний срок.
"События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение", - сказал Сергеев в понедельник на общем собрании РАН, которое должно выбрать президента Академии наук.
Накануне знакомый с ситуацией источник РИА Новости сообщил, что Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов.
Таким образом, претендентов на пост осталось два: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование состоится во вторник.
Сергеев был избран главой РАН в сентябре 2017 года.
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