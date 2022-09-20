https://crimea.ria.ru/20220920/krymu-ugrozhayut-smerchi-1124557656.html

Крыму угрожают смерчи

Крыму угрожают смерчи - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Крыму угрожают смерчи

В Крыму на этой неделе есть риск формирования смерчей. Об этом предупредил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T10:13

2022-09-20T10:13

2022-09-20T10:13

погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на этой неделе есть риск формирования смерчей. Об этом предупредил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило.Также специалисты института предупреждают, что из-за сложившихся метеоусловий есть вероятность возникновения единичных очагов природных пожаров в республиках Тыва, Алтай, Калмыкия, Алтайском и Ставропольском краях, Астраханской, Новосибирской, Томской, Омской, Оренбургской, Самарской, Челябинской и Курганской областях.Как сообщалось, в Крыму до 21 сентября продолжает действовать штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Вместе с тем по прогнозам синоптиков температура воздуха на полуострове на этой неделе не превысит 22 градуса тепла.

https://crimea.ria.ru/20220919/letali-betonnye-bloki-i-derevya-v-kurske-otsenivayut-uscherb-ot-uragana-1124553801.html

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погода, погода в крыму