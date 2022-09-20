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Крыму угрожают смерчи
Крыму угрожают смерчи - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Крыму угрожают смерчи
В Крыму на этой неделе есть риск формирования смерчей. Об этом предупредил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T10:13
2022-09-20T10:13
2022-09-20T10:13
погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на этой неделе есть риск формирования смерчей. Об этом предупредил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило.Также специалисты института предупреждают, что из-за сложившихся метеоусловий есть вероятность возникновения единичных очагов природных пожаров в республиках Тыва, Алтай, Калмыкия, Алтайском и Ставропольском краях, Астраханской, Новосибирской, Томской, Омской, Оренбургской, Самарской, Челябинской и Курганской областях.Как сообщалось, в Крыму до 21 сентября продолжает действовать штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Вместе с тем по прогнозам синоптиков температура воздуха на полуострове на этой неделе не превысит 22 градуса тепла.
https://crimea.ria.ru/20220919/letali-betonnye-bloki-i-derevya-v-kurske-otsenivayut-uscherb-ot-uragana-1124553801.html
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погода, погода в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на этой неделе есть риск формирования смерчей. Об этом предупредил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило.
"По оценке ученых института, на черноморском побережье Республики Крым и Краснодарского края возможно формирование смерчей. Кроме того, на территории Кубани и республик Северного Кавказа сохраняется риск схода оползней и селевых потоков", – говорится в сообщении.
Также специалисты института предупреждают, что из-за сложившихся метеоусловий есть вероятность возникновения единичных очагов природных пожаров в республиках Тыва, Алтай, Калмыкия, Алтайском и Ставропольском краях, Астраханской, Новосибирской, Томской, Омской, Оренбургской, Самарской, Челябинской и Курганской областях.
Как сообщалось, в Крыму до 21 сентября продолжает действовать штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Вместе с тем по прогнозам синоптиков температура воздуха на полуострове на этой неделе не превысит 22 градуса тепла.