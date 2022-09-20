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Бархатный сезон в Крыму: где самое теплое море - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Бархатный сезон в Крыму: где самое теплое море
Бархатный сезон в Крыму: где самое теплое море - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Бархатный сезон в Крыму: где самое теплое море
Температура воды в Черном море у берегов Крыма составляет от +20 до +24 градусов, несмотря на пришедшее на полуостров похолодание, купальный сезон продолжается. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-20T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном море у берегов Крыма составляет от +20 до +24 градусов, несмотря на пришедшее на полуостров похолодание, купальный сезон продолжается. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.Самое теплое море в Севастополе – до +24. На градус прохладнее в Евпатории – до +23 градусов. На востоке Крыма – в Феодосии и Керченском проливе – температура воды составляет +22. А вот на южном побережье море еще свежее: в Алуште +21 градус, в Ялте – до +20.В Азовском море температура воды сохраняется на уровне +21 градус.Ранее крымские синоптики предупреждали о резком похолодании в Крыму: 19 сентября температура воздуха понизилась на 10-12 градусов, в дневные часы столбики термометров не превысили +22.
https://crimea.ria.ru/20220919/v-krymu-rezko-pokholodaet-1124544381.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Бархатный сезон в Крыму: где самое теплое море

Гидрометцентр Крыма: температура воды в Черном море от +20 до +24 градусов

07:21 20.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном море у берегов Крыма составляет от +20 до +24 градусов, несмотря на пришедшее на полуостров похолодание, купальный сезон продолжается. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.
Самое теплое море в Севастополе – до +24. На градус прохладнее в Евпатории – до +23 градусов. На востоке Крыма – в Феодосии и Керченском проливе – температура воды составляет +22. А вот на южном побережье море еще свежее: в Алуште +21 градус, в Ялте – до +20.
Погода - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 00:01
В Крыму резко похолодает
В Азовском море температура воды сохраняется на уровне +21 градус.
Ранее крымские синоптики предупреждали о резком похолодании в Крыму: 19 сентября температура воздуха понизилась на 10-12 градусов, в дневные часы столбики термометров не превысили +22.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
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