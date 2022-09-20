https://crimea.ria.ru/20220920/barkhatnyy-sezon-v-krymu-gde-samoe-teploe-more-1124551116.html

Бархатный сезон в Крыму: где самое теплое море

Бархатный сезон в Крыму: где самое теплое море - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Бархатный сезон в Крыму: где самое теплое море

Температура воды в Черном море у берегов Крыма составляет от +20 до +24 градусов, несмотря на пришедшее на полуостров похолодание, купальный сезон продолжается. РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-20T07:21

2022-09-20T07:21

2022-09-19T18:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном море у берегов Крыма составляет от +20 до +24 градусов, несмотря на пришедшее на полуостров похолодание, купальный сезон продолжается. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.Самое теплое море в Севастополе – до +24. На градус прохладнее в Евпатории – до +23 градусов. На востоке Крыма – в Феодосии и Керченском проливе – температура воды составляет +22. А вот на южном побережье море еще свежее: в Алуште +21 градус, в Ялте – до +20.В Азовском море температура воды сохраняется на уровне +21 градус.Ранее крымские синоптики предупреждали о резком похолодании в Крыму: 19 сентября температура воздуха понизилась на 10-12 градусов, в дневные часы столбики термометров не превысили +22.

https://crimea.ria.ru/20220919/v-krymu-rezko-pokholodaet-1124544381.html

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2022

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