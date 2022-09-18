https://crimea.ria.ru/20220918/rezkoe-pokholodanie-i-grozy-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1124538395.html

Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

На смену теплой летней погоде придет похолодание, тропическая воздушная масса сменится полярной. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T00:01

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крымская погода

погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. На смену теплой летней погоде придет похолодание, тропическая воздушная масса сменится полярной. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градуса тепла, днем +26…28.В Евпатории переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 20…22 градуса тепла, днем +26…28.В Алуште и Ялте переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22…24 градуса тепла, днем +26…28.В Керчи, Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22…24 градуса тепла, днем +26…28.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода, крым, общество