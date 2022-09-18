https://crimea.ria.ru/20220918/rezkoe-pokholodanie-i-grozy-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1124538395.html
Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
На смену теплой летней погоде придет похолодание, тропическая воздушная масса сменится полярной. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T00:01
2022-09-18T00:01
2022-09-18T00:01
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. На смену теплой летней погоде придет похолодание, тропическая воздушная масса сменится полярной. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градуса тепла, днем +26…28.В Евпатории переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 20…22 градуса тепла, днем +26…28.В Алуште и Ялте переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22…24 градуса тепла, днем +26…28.В Керчи, Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22…24 градуса тепла, днем +26…28.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымская погода, погода, крым, общество
Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Прогноз погоды в Крыму в воскресенье, 17 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. На смену теплой летней погоде придет похолодание, тропическая воздушная масса сменится полярной. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"18 и 19 сентября активный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, грозы, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до штормовых значений 20-25 м/с, на ЮБК и в горах 30-35 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28...30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градуса тепла, днем +26…28.
В Евпатории переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 20…22 градуса тепла, днем +26…28.
В Алуште и Ялте переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22…24 градуса тепла, днем +26…28.
В Керчи, Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22…24 градуса тепла, днем +26…28.