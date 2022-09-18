Рейтинг@Mail.ru
Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220918/rezkoe-pokholodanie-i-grozy-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1124538395.html
Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
На смену теплой летней погоде придет похолодание, тропическая воздушная масса сменится полярной. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T00:01
2022-09-18T00:01
крымская погода
погода
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124107547_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d23f79d60ca59f369f203bb0d6a7f26c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. На смену теплой летней погоде придет похолодание, тропическая воздушная масса сменится полярной. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градуса тепла, днем +26…28.В Евпатории переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 20…22 градуса тепла, днем +26…28.В Алуште и Ялте переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22…24 градуса тепла, днем +26…28.В Керчи, Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22…24 градуса тепла, днем +26…28.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124107547_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2a449a77d83befc21e8a00780151d4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода, крым, общество
Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Прогноз погоды в Крыму в воскресенье, 17 сентября

00:01 18.09.2022
 
© РИА Новости КрымДорога в Крыму
Дорога в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. На смену теплой летней погоде придет похолодание, тропическая воздушная масса сменится полярной. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"18 и 19 сентября активный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, грозы, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до штормовых значений 20-25 м/с, на ЮБК и в горах 30-35 м/с", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28...30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Ветер ночью южный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 20…22 градуса тепла, днем +26…28.
В Евпатории переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 20…22 градуса тепла, днем +26…28.
В Алуште и Ялте переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22…24 градуса тепла, днем +26…28.
В Керчи, Феодосии и Судаке переменная облачность. Ночью без осадков; днем небольшой дождь, гроза. Температура воздуха ночью 22…24 градуса тепла, днем +26…28.
 
Крымская погодаПогодаКрымОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Резкое похолодание и грозы: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 сентября
22:21В центре Херсона, предварительно, идет ликвидация ДРГ, оцеплены кварталы
20:01Главные события и заявления дня: 17 сентября
19:59Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета
19:21Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
18:41Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина
18:07Философ Дугин: во всей истории СВО мы подошли к точке невозврата
17:24Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
16:40Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело
16:01Житель Алушты стрелял в полицейских из травматического пистолета
15:45ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны
14:44Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области
14:01Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ
13:42Трагедия в Индонезии: при сходе оползня на золотой прииск погибли люди
13:35Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов
12:46Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников
12:19Снаряд попал в административное здание в центре Донецка
12:01Всеобщая мобилизация и новые угрозы Крыму: топ новостей недели
11:52ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие
Лента новостейМолния