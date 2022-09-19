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Оперштаб оценил ситуацию с COVID-19 в России - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Оперштаб оценил ситуацию с COVID-19 в России
Оперштаб оценил ситуацию с COVID-19 в России - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Оперштаб оценил ситуацию с COVID-19 в России
Число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 10%, также увеличилось количество стационарных больных. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T11:49
2022-09-19T11:49
распространение коронавируса в рф
коронавирус в крыму
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 10%, также увеличилось количество стационарных больных. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19."Неуместная категоричность": Онищенко оценил заявление ВОЗ о COVID &gt;&gt;"Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 253,07 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,28%. Увеличение числа заболевших отмечено в 62 субъектах России, в том числе в 27 регионах рост более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 23 регионах страны, наибольшее зафиксировано в Севастополе – на 13,7%.За минувшие сутки выявлено 49 488 новых случаев COVID-19, скончался 91 человек. Госпитализировано 2 054 пациента, выписано в связи с выздоровлением 38 595. По состоянию на сегодняшний день, Крым по суточному приросту находится на 49 месте среди российских субъектов, Севастополь – на 69.
https://crimea.ria.ru/20220918/do-200-smertey-v-sutki-gintsburg-otsenil-letalnost-novoy-volny-covid--1124540199.html
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распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе
Оперштаб оценил ситуацию с COVID-19 в России

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в 62 регионах России

11:49 19.09.2022
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Число заболевших коронавирусом в России за неделю выросло на 10%, также увеличилось количество стационарных больных. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Неуместная категоричность": Онищенко оценил заявление ВОЗ о COVID >>
"Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 253,07 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,28%. Увеличение числа заболевших отмечено в 62 субъектах России, в том числе в 27 регионах рост более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
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Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 23 регионах страны, наибольшее зафиксировано в Севастополе – на 13,7%.
За минувшие сутки выявлено 49 488 новых случаев COVID-19, скончался 91 человек. Госпитализировано 2 054 пациента, выписано в связи с выздоровлением 38 595. По состоянию на сегодняшний день, Крым по суточному приросту находится на 49 месте среди российских субъектов, Севастополь – на 69.
 
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