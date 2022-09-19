https://crimea.ria.ru/20220919/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-krymu-i-sevastopole-1124548303.html

Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе

Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 240 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T11:06

2022-09-19T11:06

2022-09-19T11:06

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 240 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе зарегистрировано 147 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 63 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 124 пациента, из них 114 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 93 179 человек, выздоровели 89 444.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе