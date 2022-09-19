https://crimea.ria.ru/20220919/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-krymu-i-sevastopole-1124548303.html
Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 240 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T11:06
2022-09-19T11:06
2022-09-19T11:06
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 240 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе зарегистрировано 147 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 63 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 124 пациента, из них 114 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 93 179 человек, выздоровели 89 444.
РИА Новости Крым
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2022
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявлен 451 новый случай заражения COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 240 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 32 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 595 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 283 человека, за весь период – 192 892", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрировано 147 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 63 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 124 пациента, из них 114 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 93 179 человек, выздоровели 89 444.