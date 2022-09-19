Рейтинг@Mail.ru
Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220919/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-vyyavleno-v-krymu-i-sevastopole-1124548303.html
Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 240 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T11:06
2022-09-19T11:06
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122850134_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_b58a7c644a0ffd67dc15b1d3d76fe9b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 240 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.В Севастополе зарегистрировано 147 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 63 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 124 пациента, из них 114 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 93 179 человек, выздоровели 89 444.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122850134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_19754003a877f00e63ac1fd77b35ee90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявлен 451 новый случай заражения COVID-19, умер один человек

11:06 19.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 304 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 203 240 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализировано 32 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 595 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 283 человека, за весь период – 192 892", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрировано 147 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 63 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны пять. На данный момент в больницах находятся 124 пациента, из них 114 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 93 179 человек, выздоровели 89 444.
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34В Кремле ответили на заявления Киева о Крыме
12:15Скончался космонавт Валерий Поляков
12:07ВСУ снова бьют из артиллерии в районе Запорожской АЭС и Энергодара
11:57Россию поддерживает половина мира – польские СМИ
11:49Оперштаб оценил ситуацию с COVID-19 в России
11:40В Крыму туристы с ребенком застряли на скалах в Долине приведений
11:14Трое детей пострадали в ДТП на трассе Ялта – Севастополь
11:06Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе
10:43В Крыму суд отправил пожарного инспектора под арест за взятку
10:11"Очень сильное": новое землетрясение произошло на Тайване
10:08Житель Алушты попался ФСБ за хранение взрывчатых веществ и оружия
10:04В Симферополе и Белогорском районе больше суток не будет воды
09:35США меняют риторику по украинскому вопросу: в чем причина
09:22Страшный ураган в Курске унес жизнь двух человек
09:16Выбор Байдена: кого будут защищать США в случае конфликта Тайваня с КНР
08:54Зеленский опять поделился фантазиями о Крыме
08:29Психотерапевт поделился вкусными рецептами для худеющих
08:02Какой вид топлива может подорожать в России зимой
07:33В чем польза йоги и духовных практик – мнение
07:04Демократия в современном мире - оценка политолога
Лента новостейМолния