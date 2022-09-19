https://crimea.ria.ru/20220919/kogda-v-sevastopole-ozhidayut-rost-zabolevaemosti-covid-19--1124552912.html

Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19

Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19

Волну заболеваемости COVID-19 в Севастополе стоит ожидать через две недели. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города заявил замгубернатора... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T19:37

2022-09-19T19:37

2022-09-19T19:37

коронавирус в крыму

севастополь

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

правительство севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Волну заболеваемости COVID-19 в Севастополе стоит ожидать через две недели. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города заявил замгубернатора Александр Кулагин.По словам Кулагина, ситуация с распространением инфекции в регионе идет "по алгоритму прошлого года". В данный момент по ряду основных показателям наблюдается снижение ("все темпы сократились где-то на 15%"), но в недалекой перспективе ожидается скачок.Он отметил, что сегодня наблюдается рост числа заболевших коронавирусом детей, он составил 20% за минувшую неделю. При этом общая госпитализация на столько же снизилась."Если будет омикрон-штамм, будет рост амбулаторный. Смертность невысокая", – добавил он.Ранее 19 сентября сообщалось, что в Крыму и Севастополе за истекшие сутки зарегистрировано более 450 новых случаев заболевания COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220919/opershtab-otsenil-situatsiyu-s-covid-19-v-rossii-1124548736.html

севастополь

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коронавирус в крыму, севастополь, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, правительство севастополя