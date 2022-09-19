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Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19
Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19
Волну заболеваемости COVID-19 в Севастополе стоит ожидать через две недели. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города заявил замгубернатора... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T19:37
2022-09-19T19:37
коронавирус в крыму
севастополь
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
правительство севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Волну заболеваемости COVID-19 в Севастополе стоит ожидать через две недели. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города заявил замгубернатора Александр Кулагин.По словам Кулагина, ситуация с распространением инфекции в регионе идет "по алгоритму прошлого года". В данный момент по ряду основных показателям наблюдается снижение ("все темпы сократились где-то на 15%"), но в недалекой перспективе ожидается скачок.Он отметил, что сегодня наблюдается рост числа заболевших коронавирусом детей, он составил 20% за минувшую неделю. При этом общая госпитализация на столько же снизилась."Если будет омикрон-штамм, будет рост амбулаторный. Смертность невысокая", – добавил он.Ранее 19 сентября сообщалось, что в Крыму и Севастополе за истекшие сутки зарегистрировано более 450 новых случаев заболевания COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220919/opershtab-otsenil-situatsiyu-s-covid-19-v-rossii-1124548736.html
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коронавирус в крыму, севастополь, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, правительство севастополя
Когда в Севастополе ожидают рост заболеваемости COVID-19

В правительстве Севастополе спрогнозировали волну заболеваемости COVID-19

19:37 19.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферопольском роддоме №2, который сейчас переквалифицировался в ковидный госпиталь - 136 коронавирусных больных. Мест уже практически нет.
В Симферопольском роддоме №2, который сейчас переквалифицировался в ковидный госпиталь - 136 коронавирусных больных. Мест уже практически нет. - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Волну заболеваемости COVID-19 в Севастополе стоит ожидать через две недели. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города заявил замгубернатора Александр Кулагин.
По словам Кулагина, ситуация с распространением инфекции в регионе идет "по алгоритму прошлого года". В данный момент по ряду основных показателям наблюдается снижение ("все темпы сократились где-то на 15%"), но в недалекой перспективе ожидается скачок.
"Москва пошла в рост, это означает, что где-то недели через две у нас тоже начнется рост, как было в прошлом году", – сказал Кулагин.
Он отметил, что сегодня наблюдается рост числа заболевших коронавирусом детей, он составил 20% за минувшую неделю. При этом общая госпитализация на столько же снизилась.
"Если будет омикрон-штамм, будет рост амбулаторный. Смертность невысокая", – добавил он.
Ранее 19 сентября сообщалось, что в Крыму и Севастополе за истекшие сутки зарегистрировано более 450 новых случаев заболевания COVID-19.
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Коронавирус в КрымуСевастопольОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеПравительство Севастополя
 
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