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Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID
Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID
В Крыму и Севастополе зарегистрировано более 600 новых случаев заболевания COVID-19, один человек умер. Об этом свидетельствуют данные межрегионального... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T10:35
2022-09-18T10:35
2022-09-18T10:52
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зарегистрировано более 600 новых случаев заболевания COVID-19, один человек умер. Об этом свидетельствуют данные межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.В Севастополе за сутки ковид подтвердили у 200 человек."По состоянию на утро 18 сентября в городе зарегистрированы 200 новых случаев заболевания COVID-19", – сообщают в правительстве.Один человек в возрасте 64 лет умер.Сообщается, что в Крыму за сутки выздоровели 358 человек, в Севастополе – 12.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 93 032 человека. В Республике Крым этот показатель достиг 202 936.Накануне на территории Республики Крым зарегистрировано 382 случая новой коронавирусной инфекции, в Севастополе - 164.Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург дал прогноз развитию новой волны COVID-19 в России, допустив повышение смертельных случаев до нескольких сотен в сутки.
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID
В Крыму и Севастополе более 600 новых случаев заболевания COVID за сутки
10:35 18.09.2022 (обновлено: 10:52 18.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зарегистрировано более 600 новых случаев заболевания COVID-19, один человек умер. Об этом свидетельствуют данные межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 403 случая новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
В Севастополе за сутки ковид подтвердили у 200 человек.
"По состоянию на утро 18 сентября в городе зарегистрированы 200 новых случаев заболевания COVID-19", – сообщают в правительстве.
Один человек в возрасте 64 лет умер.
Сообщается, что в Крыму за сутки выздоровели 358 человек, в Севастополе – 12.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 93 032 человека. В Республике Крым этот показатель достиг 202 936.
Накануне на территории Республики Крым зарегистрировано 382 случая новой коронавирусной инфекции, в Севастополе - 164.
Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург дал прогноз развитию новой волны COVID-19
в России, допустив повышение смертельных случаев до нескольких сотен в сутки.