https://crimea.ria.ru/20220918/snova-rost-v-krymu-bolee-600-novykh-sluchaev-zabolevaniya-covid-1124540341.html

Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID

Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Снова рост: в Крыму более 600 новых случаев заболевания COVID

В Крыму и Севастополе зарегистрировано более 600 новых случаев заболевания COVID-19, один человек умер. Об этом свидетельствуют данные межрегионального... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T10:35

2022-09-18T10:35

2022-09-18T10:52

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

крым

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе зарегистрировано более 600 новых случаев заболевания COVID-19, один человек умер. Об этом свидетельствуют данные межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.В Севастополе за сутки ковид подтвердили у 200 человек."По состоянию на утро 18 сентября в городе зарегистрированы 200 новых случаев заболевания COVID-19", – сообщают в правительстве.Один человек в возрасте 64 лет умер.Сообщается, что в Крыму за сутки выздоровели 358 человек, в Севастополе – 12.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 93 032 человека. В Республике Крым этот показатель достиг 202 936.Накануне на территории Республики Крым зарегистрировано 382 случая новой коронавирусной инфекции, в Севастополе - 164.Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург дал прогноз развитию новой волны COVID-19 в России, допустив повышение смертельных случаев до нескольких сотен в сутки.

https://crimea.ria.ru/20220901/toplivo-pandemii-vrach-rasskazal-ob-osnovnykh-perenoschikakh-kovida-1124366240.html

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севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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