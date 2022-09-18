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До 200 смертей в сутки: Гинцбург оценил летальность новой волны COVID - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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До 200 смертей в сутки: Гинцбург оценил летальность новой волны COVID
До 200 смертей в сутки: Гинцбург оценил летальность новой волны COVID - РИА Новости Крым, 18.09.2022
До 200 смертей в сутки: Гинцбург оценил летальность новой волны COVID
Летальность от COVID-19 в новую волну в России может достигать 200 случаев в сутки. Об этом ТАСС сообщили директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T10:14
2022-09-18T10:14
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Летальность от COVID-19 в новую волну в России может достигать 200 случаев в сутки. Об этом ТАСС сообщили директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург."Смертность &lt;...&gt; может вырасти до 200 человек в сутки", – сказал Гинцбург, комментируя развитие ситуации с ковид в России.По словам Гинцбурга, в стране также может наблюдаться существенный рост числа заболевших коронавирусом за сутки, однако "система здравоохранения с этим справится".Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе &gt;&gt;Он также рассказал, что смена циркулирующих штаммов у коронавируса происходит примерно раз в восемь месяцев. Те виды омикрон-штамма, которые преобладают сейчас (ВА.4 и ВА.5), сильно отличаются от первого варианта. При этом симптоматика остается схожей.Ранее в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили о росте смертности в России от ковида.
https://crimea.ria.ru/20220827/v-minzdrave-kryma-obespokoeny-tempami-revaktsinatsii-ot-kovida-1124305711.html
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество
До 200 смертей в сутки: Гинцбург оценил летальность новой волны COVID

Директор Центра им. Гамалеи Гинцбург сделал прогноз по смертности в новую волну COVID

10:14 18.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области
Работа детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Летальность от COVID-19 в новую волну в России может достигать 200 случаев в сутки. Об этом ТАСС сообщили директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Смертность <...> может вырасти до 200 человек в сутки", – сказал Гинцбург, комментируя развитие ситуации с ковид в России.
Ученый отметил, что за минувшие полтора месяца смертность от ковида в РФ уже выросла в 3,5 раза. И добавил, что по достижении ожидаемых максимальных показателей обстановка с COVID-19 в очередной раз выйдет на плато.
По словам Гинцбурга, в стране также может наблюдаться существенный рост числа заболевших коронавирусом за сутки, однако "система здравоохранения с этим справится".
Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе >>
Он также рассказал, что смена циркулирующих штаммов у коронавируса происходит примерно раз в восемь месяцев. Те виды омикрон-штамма, которые преобладают сейчас (ВА.4 и ВА.5), сильно отличаются от первого варианта. При этом симптоматика остается схожей.
Ранее в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 сообщили о росте смертности в России от ковида.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
27 августа, 03:26
В минздраве Крыма обеспокоены темпами ревакцинации от ковида
 
Распространение коронавируса в РФЗдравоохранение в РоссииОбщество
 
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