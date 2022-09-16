https://crimea.ria.ru/20220916/v-rossii-rost-smertnosti-ot-covid-19--dannye-opershtaba-1124523957.html

В России рост смертности от COVID-19 – данные оперштаба

В России рост смертности от COVID-19 – данные оперштаба - РИА Новости Крым, 16.09.2022

В России рост смертности от COVID-19 – данные оперштаба

В России за сутки выросло число новых случаев коронавирусной инфекции и смертей от нее, зарегистрировано более 59 тысяч заболевших и 110 умерших. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T11:48

2022-09-16T11:48

2022-09-16T11:48

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России за сутки выросло число новых случаев коронавирусной инфекции и смертей от нее, зарегистрировано более 59 тысяч заболевших и 110 умерших. Об этом сообщает операштаб по борьбе с распространением COVID-19.Сутками ранее было подтверждено 56 тысяч новых случаев и 99 летальных исходов. Сейчас на фоне роста заболеваемости увеличилось и число тех, кто попал в больницу.Выздоровело за сутки 50 020 человек.В тройке лидеров по числу выявленных случаев - Москва, Петербург и Подмосковье. Крым по суточному приросту заболевших находится на 37 месте. В регионе выявили 468 новых случаев.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, новости