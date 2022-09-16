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В России рост смертности от COVID-19 – данные оперштаба - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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В России рост смертности от COVID-19 – данные оперштаба
В России рост смертности от COVID-19 – данные оперштаба - РИА Новости Крым, 16.09.2022
В России рост смертности от COVID-19 – данные оперштаба
В России за сутки выросло число новых случаев коронавирусной инфекции и смертей от нее, зарегистрировано более 59 тысяч заболевших и 110 умерших. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T11:48
2022-09-16T11:48
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России за сутки выросло число новых случаев коронавирусной инфекции и смертей от нее, зарегистрировано более 59 тысяч заболевших и 110 умерших. Об этом сообщает операштаб по борьбе с распространением COVID-19.Сутками ранее было подтверждено 56 тысяч новых случаев и 99 летальных исходов. Сейчас на фоне роста заболеваемости увеличилось и число тех, кто попал в больницу.Выздоровело за сутки 50 020 человек.В тройке лидеров по числу выявленных случаев - Москва, Петербург и Подмосковье. Крым по суточному приросту заболевших находится на 37 месте. В регионе выявили 468 новых случаев.
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, новости
В России рост смертности от COVID-19 – данные оперштаба

Оперштаб сообщил о росте новых случаев и смертей от COVID-19

11:48 16.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МавкеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Мавкеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В России за сутки выросло число новых случаев коронавирусной инфекции и смертей от нее, зарегистрировано более 59 тысяч заболевших и 110 умерших. Об этом сообщает операштаб по борьбе с распространением COVID-19.
Сутками ранее было подтверждено 56 тысяч новых случаев и 99 летальных исходов. Сейчас на фоне роста заболеваемости увеличилось и число тех, кто попал в больницу.
"В стране количество госпитализаций за сутки составило 4 178 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 1,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе, снижение произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ", - говорится в сообщении.
Выздоровело за сутки 50 020 человек.
В тройке лидеров по числу выявленных случаев - Москва, Петербург и Подмосковье. Крым по суточному приросту заболевших находится на 37 месте. В регионе выявили 468 новых случаев.
 
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