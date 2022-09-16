https://crimea.ria.ru/20220916/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-o-zabolevshikh-i-umershikh-1124521955.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 16.09.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших

На территории Республики Крым зарегистрировано 468 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 202 151 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T10:25

2022-09-16T10:25

2022-09-16T10:25

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 468 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 202 151 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончался за сутки еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5372 человека.В Севастополе выявлено 174 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 55 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 13. На данный момент в больницах находится 117 пациентов, из них 105 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе заболели ковидом 92 668 человек, выздоровели 88 386.

https://crimea.ria.ru/20220914/konets-uzhe-blizok-glava-voz-sdelal-prognoz-o-pandemii-covid-19-1124505611.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь