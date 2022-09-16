https://crimea.ria.ru/20220916/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-o-zabolevshikh-i-umershikh-1124521955.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших - РИА Новости Крым, 16.09.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
На территории Республики Крым зарегистрировано 468 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 202 151 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T10:25
2022-09-16T10:25
2022-09-16T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 468 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 202 151 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.Скончался за сутки еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5372 человека.В Севастополе выявлено 174 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 55 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 13. На данный момент в больницах находится 117 пациентов, из них 105 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе заболели ковидом 92 668 человек, выздоровели 88 386.
https://crimea.ria.ru/20220914/konets-uzhe-blizok-glava-voz-sdelal-prognoz-o-pandemii-covid-19-1124505611.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
В Крыму и Севастополе выявлено 642 новых случая заражения COVID-19, двое скончались
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 468 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 202 151 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 52 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 482 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 385 человек, за весь период – 192 058", - говорится в сообщении.
Скончался за сутки еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5372 человека.
В Севастополе выявлено 174 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 55 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 13. На данный момент в больницах находится 117 пациентов, из них 105 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
Всего в горбольницах развернуто 197 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе заболели ковидом 92 668 человек, выздоровели 88 386.