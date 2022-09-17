https://crimea.ria.ru/20220917/zhitel-alushty-strelyal-v-politseyskikh-iz-travmaticheskogo-pistoleta-1124537051.html
Житель Алушты стрелял в полицейских из травматического пистолета
Житель Алушты стрелял в полицейских из травматического пистолета - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Житель Алушты стрелял в полицейских из травматического пистолета
Жителя Алушты, который в состоянии алкогольного опьянения пытался сбежать от полиции и открыл по сотрудникам огонь из травматического пистолета, задержали. В... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T16:01
2022-09-17T16:01
2022-09-17T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Жителя Алушты, который в состоянии алкогольного опьянения пытался сбежать от полиции и открыл по сотрудникам огонь из травматического пистолета, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает региональный Следком."Следственным отделом по городу Алушта Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по РК и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Алушты. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — говорится в сообщении ведомства.В МВД рассказали, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" не выполнил требование инспектора ДПС об остановке возле п. Утес г. Алушты. В результате организованного преследования, транспорт был остановлен не смотря на невыполнения водителем требований полиции. В этот момент правонарушитель через открытое окно автомобиля несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, предположительно из травматического пистолета, после чего скрылся в лесном массиве. Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. "В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, допрашиваются очевидцы происшествия, изъято травматическое оружие, назначено проведение соответствующих судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в Следкоме.
https://crimea.ria.ru/20220627/gostyu-krymskoy-stolitsy-grozit-dva-goda-tyurmy-za-naezd-na-politseyskogo-1123665925.html
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алушта, крым, происшествия, крымский следком
Житель Алушты стрелял в полицейских из травматического пистолета
Пьяный крымчанин стрелял в полицейских и был задержан
16:01 17.09.2022 (обновлено: 16:32 17.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Жителя Алушты, который в состоянии алкогольного опьянения пытался сбежать от полиции и открыл по сотрудникам огонь из травматического пистолета, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает региональный Следком.
"Следственным отделом по городу Алушта Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по РК и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Алушты. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", — говорится в сообщении ведомства.
В МВД рассказали, что водитель автомобиля "Фольксваген Пассат" не выполнил требование инспектора ДПС об остановке возле п. Утес г. Алушты. В результате организованного преследования, транспорт был остановлен не смотря на невыполнения водителем требований полиции. В этот момент правонарушитель через открытое окно автомобиля несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, предположительно из травматического пистолета, после чего скрылся в лесном массиве.
"В течение часа в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили гражданина, подходившего по описанию. Сотрудники полиции задержали правонарушителя. 35-летний местный житель вел себя агрессивно, при задержании оказал сопротивление стражам порядка, выстрелив в одного из них", — сообщили в МВД. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа. Сотрудник полиции госпитализирован.
Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, допрашиваются очевидцы происшествия, изъято травматическое оружие, назначено проведение соответствующих судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в Следкоме.