https://crimea.ria.ru/20220917/kakie-bolezni-ukhudshayut-pamyat-1124529085.html

Какие болезни ухудшают память

Какие болезни ухудшают память - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Какие болезни ухудшают память

Проблемы с памятью могут появиться после ряда заболеваний, а также из-за последствий травм. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" рассказал врач-остеопат... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-17T08:49

2022-09-17T08:49

2022-09-16T17:41

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Проблемы с памятью могут появиться после ряда заболеваний, а также из-за последствий травм. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.По его словам, память может ухудшиться из-за последствий травматических воздействий, перенесенной инфекции, заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, сахарного диабета и заболеваний эндокринной системы.Евдокимов призвал не путать проблемы с памятью и забывчивость, поскольку у последней могут быть совсем иные причины."Забывчивость может говорить о проблемах здоровья и об общей усталости человека. Также она может проявляться при хроническом стрессе или депрессии. Помимо этого, подобное явление может говорить о недостаточности каких-то микроэлементов или витаминов в питании", - добавил он.Врач рекомендует разработать режим дня, внимательно отнестись к времени сна и отдыха, нормально питаться и не перегружать себя на работе. Тогда в организме появится больше сил, уйдет усталость, а вместе с ней и забывчивость, заключил он.

https://crimea.ria.ru/20220804/uchenye-ustanovili-svyaz-mezhdu-kofe-i-zdorovem-mozga--1124050064.html

https://crimea.ria.ru/20220713/v-rossii-razrabotali-metod-bystroy-diagnostiki-bolezney-mozga-1123833827.html

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