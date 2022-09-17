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Какие болезни ухудшают память - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Какие болезни ухудшают память
Какие болезни ухудшают память - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Какие болезни ухудшают память
Проблемы с памятью могут появиться после ряда заболеваний, а также из-за последствий травм. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" рассказал врач-остеопат... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-17T08:49
2022-09-16T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Проблемы с памятью могут появиться после ряда заболеваний, а также из-за последствий травм. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.По его словам, память может ухудшиться из-за последствий травматических воздействий, перенесенной инфекции, заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, сахарного диабета и заболеваний эндокринной системы.Евдокимов призвал не путать проблемы с памятью и забывчивость, поскольку у последней могут быть совсем иные причины."Забывчивость может говорить о проблемах здоровья и об общей усталости человека. Также она может проявляться при хроническом стрессе или депрессии. Помимо этого, подобное явление может говорить о недостаточности каких-то микроэлементов или витаминов в питании", - добавил он.Врач рекомендует разработать режим дня, внимательно отнестись к времени сна и отдыха, нормально питаться и не перегружать себя на работе. Тогда в организме появится больше сил, уйдет усталость, а вместе с ней и забывчивость, заключил он.
https://crimea.ria.ru/20220804/uchenye-ustanovili-svyaz-mezhdu-kofe-i-zdorovem-mozga--1124050064.html
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общество, совет эксперта, здоровье
Какие болезни ухудшают память

Врач Евдокимов рассказал, что инфекции, диабет и болезни сердца могут ухудшить память

08:49 17.09.2022
 
© Фото: pexels.comГоловной мозг
Головной мозг
© Фото: pexels.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Проблемы с памятью могут появиться после ряда заболеваний, а также из-за последствий травм. Об этом в комментарии "Вечерней Москве" рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.
По его словам, память может ухудшиться из-за последствий травматических воздействий, перенесенной инфекции, заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, сахарного диабета и заболеваний эндокринной системы.
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"Память может ухудшиться из-за последствий травматических воздействий — к примеру, сотрясение мозга в анамнезе. Также память страдает на фоне перенесенной инфекции, например, коронавируса. Многие ковидники жалуются на проблемы с памятью. Кроме того, любые заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, влияют на память. К примеру, ишемическая болезнь сердца. Так, из-за ухудшения кровотока в головном мозге снижается его функция", — отметил врач.
Евдокимов призвал не путать проблемы с памятью и забывчивость, поскольку у последней могут быть совсем иные причины.
"Забывчивость может говорить о проблемах здоровья и об общей усталости человека. Также она может проявляться при хроническом стрессе или депрессии. Помимо этого, подобное явление может говорить о недостаточности каких-то микроэлементов или витаминов в питании", - добавил он.
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Врач рекомендует разработать режим дня, внимательно отнестись к времени сна и отдыха, нормально питаться и не перегружать себя на работе. Тогда в организме появится больше сил, уйдет усталость, а вместе с ней и забывчивость, заключил он.
 
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