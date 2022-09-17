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Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина
Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина
РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T18:41
2022-09-17T18:41
2022-09-17T18:41
крым в истории: секреты, факты, фото
крым
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Наталья ДремоваПро этого врача ходили слухи, что ему стоит лишь посмотреть на больного — и он видит того насквозь. Слухи, конечно, преувеличивали. Доктор не только смотрел, но и расспрашивал, осматривал, простукивал, и… всегда оказывался прав.17 сентября исполняется 190 лет со дня рождения Сергея Боткина. Гениального диагноста, врача, который "отметился" в кардиологии, неврологии, психиатрии и многих других областях. А еще он первым разглядел Крым не как курорт, а место, где сам климат способствует выздоровлению.Мы решили вспомнить 10 эпизодов из жизни знаменитого врача.- Три карьеры "прошли мимо" талантливого врача и ученого. Сергей Боткин собирался поступать на математический факультет Московского университета. Но как раз вышел указ императора, запрещавший прием лиц не дворянского сословия на все факультеты, кроме медицинского.Боткин учился старательно, медициной по-настоящему увлекся. И решил, что станет хирургом. Но помешала близорукость.Сергей Боткин обожал музыку, играл на виолончели. Уже став известным врачом, он трижды собирался поступать в консерваторию. Но так этого и не сделал из-за занятости. По выходным в его доме устраивались вечера, где Боткин с преподавателями консерватории по несколько часов играл классику.СправкаСергей Петрович Боткин родился 17 сентября 1832 г. в Москве в богатой купеческой семье. Окончил медицинский факультет Московского университета. Во время Крымской войны работал ординатором Симферопольского госпиталя.Звание профессора получил в возрасте 29 лет. Инициатор создания эпидемиологического общества. Основал первую бесплатную амбулаторию. Воплотил в жизнь идею медицинской кареты — будущей "скорой помощи". Стоял у истоков женского медицинского образования. Изучал Южный берег Крыма как место для санаторно-курортного лечения. Умер 24 декабря 1889 г.- В Крым Сергей Боткин, только закончивший университет, приехал вместе с одним из отрядов знаменитого хирурга Николая Пирогова. Это был 1855 год, из Севастополя шел огромный поток раненых. Ординатора Боткина определили в Симферопольский госпиталь. Он занимался сортировкой раненых, помогал хирургам. Самыми сильными впечатлениями были тяжелый переезд, хаос, царивший вокруг, нехватка врачей и медперсонала. А еще — воровство. Наглое, привычное. О нем он вспомнил много лет спустя, и даже упомянул в речи, посвященной 50-летию профессиональной деятельности ПироговаИз речи Сергея Боткина, опубликованной в "Еженедельной клинической газете", № 20, 1881 г.:"Добиться того, чтобы кусок мяса или хлеба, назначенный больному, дошел до него в полной сохранности, не уменьшившись до minimum'а, — дело было нелегкое... По распоряжению Пирогова мы принимали на кухне мясо по весу, запечатывали котлы так, чтобы нельзя было вытащить из него объемистого содержимого. Тем не менее, все-таки наш бульон не удавался: находили возможность и при таком надзоре лишать больных их законной порции".- Среди пациентов Сергея Боткина были известный химик Менделеев, художники Васнецов и Шишкин, писатель Достоевский. Боткин отказался от практиковавшегося другими врачами метода — назначать при болезни типичный курс лечения. К каждому пациенту старался подходить индивидуально. Жене физиолога Ивана Павлова, страдавшей тяжелым нервным расстройством, он прописал необычный трехмесячный курс терапии. Каждый день — молоко с коньяком, азартные игры, чтение приключенческих романов. Женщина поправилась.- Боткин обобщил все знания о болезни, которую называли желтухой. И предположил, что это один из симптомов, сопровождающий болезни разного происхождения. В том числе — и вызванной микроорганизмами. Только в ХХ веке был выделен вирус инфекционной желтухи, названной "болезнь Боткина".- "Рекламировать" среди врачей Крым как курорт для лечения Сергей Боткин стал еще в 60-х годах XIX века. Он считал, что Ялта идеальна для создания "станции лечения слабогрудых". И ничуть не хуже французской Ривьеры.Из записок Сергея Боткина:"Живописность Крыма, прелестный его климат стоят в неимоверном контрасте с отсутствием всего похожего на комфорт для злополучного путешественника. Как больничная станция он, по моему мнению, имеет большую будущность, лишь бы появились те необходимые удобства, без которых сюда невозможно посылать больных с кошельком среднего размера".- Далекого от политики Боткина однажды чуть не сделали "врагом государства". В 1862 году газета "Колокол", издаваемая в Лондоне писателем-революционером Герценом, опубликовала список людей, якобы посещавших эмигранта. По факту, российские жандармы получили перечень неблагонадежных. В списке была и фамилия Боткина, который вообще к Герцену не заглядывал. Врачу все-таки удалось оправдаться.- Самым высокопоставленным пациентом Боткина стала императрица Мария Александровна. После назначения доктора лейб-медиком двора в 1872 году, он сопровождал ее в Ливадию. И его заключением относительно "здоровой местности" руководствовался архитектор, строивший Ливадийский дворец.- Три месяца 1876 года Боткин провел в Ялте вместе с поэтом и писателем Николаем Некрасовым. Пациент был неизлечимо болен: злокачественная опухоль кишечника. Но Боткин смог облегчить его состояние. Некрасов работал над рукописями и даже немного путешествовал по ЮБК: был в Гурзуфе и Ореанде.- Единственным неверным диагнозом Боткина стал… собственный. Он страдал от стенокардии, его беспокоили приступы боли в области желчного пузыря. Но талантливый диагност упорно не признавал у себя проблем с сердцем. Своему другу, врачу Николаю Белоголовому он как-то сказал: "Если у меня самостоятельная болезнь сердца, то я пропал; если же оно функциональное, отраженное от желчного пузыря, то я могу еще выкарабкаться".- В 1901 году одна из южнобережных троп — от водопада Яузлар до утеса Ставри-Кая была названа Боткинской.
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крым в истории: секреты, факты, фото, крым
Про этого врача ходили слухи, что ему стоит лишь посмотреть на больного — и он видит того насквозь. Слухи, конечно, преувеличивали. Доктор не только смотрел, но и расспрашивал, осматривал, простукивал, и… всегда оказывался прав.
17 сентября исполняется 190 лет со дня рождения Сергея Боткина. Гениального диагноста, врача, который "отметился" в кардиологии, неврологии, психиатрии и многих других областях. А еще он первым разглядел Крым не как курорт, а место, где сам климат способствует выздоровлению.
Мы решили вспомнить 10 эпизодов из жизни знаменитого врача.
- Три карьеры "прошли мимо" талантливого врача и ученого. Сергей Боткин собирался поступать на математический факультет Московского университета. Но как раз вышел указ императора, запрещавший прием лиц не дворянского сословия на все факультеты, кроме медицинского.
Боткин учился старательно, медициной по-настоящему увлекся. И решил, что станет хирургом. Но помешала близорукость.
Сергей Боткин обожал музыку, играл на виолончели. Уже став известным врачом, он трижды собирался поступать в консерваторию. Но так этого и не сделал из-за занятости. По выходным в его доме устраивались вечера, где Боткин с преподавателями консерватории по несколько часов играл классику.
Сергей Петрович Боткин родился 17 сентября 1832 г. в Москве в богатой купеческой семье. Окончил медицинский факультет Московского университета. Во время Крымской войны работал ординатором Симферопольского госпиталя.
Звание профессора получил в возрасте 29 лет. Инициатор создания эпидемиологического общества. Основал первую бесплатную амбулаторию. Воплотил в жизнь идею медицинской кареты — будущей "скорой помощи". Стоял у истоков женского медицинского образования. Изучал Южный берег Крыма как место для санаторно-курортного лечения. Умер 24 декабря 1889 г.
- В Крым Сергей Боткин, только закончивший университет, приехал вместе с одним из отрядов знаменитого хирурга Николая Пирогова. Это был 1855 год, из Севастополя шел огромный поток раненых. Ординатора Боткина определили в Симферопольский госпиталь. Он занимался сортировкой раненых, помогал хирургам. Самыми сильными впечатлениями были тяжелый переезд, хаос, царивший вокруг, нехватка врачей и медперсонала. А еще — воровство. Наглое, привычное. О нем он вспомнил много лет спустя, и даже упомянул в речи, посвященной 50-летию профессиональной деятельности Пирогова
Из речи Сергея Боткина, опубликованной в "Еженедельной клинической газете", № 20, 1881 г.:
"Добиться того, чтобы кусок мяса или хлеба, назначенный больному, дошел до него в полной сохранности, не уменьшившись до minimum'а, — дело было нелегкое... По распоряжению Пирогова мы принимали на кухне мясо по весу, запечатывали котлы так, чтобы нельзя было вытащить из него объемистого содержимого. Тем не менее, все-таки наш бульон не удавался: находили возможность и при таком надзоре лишать больных их законной порции".
- Среди пациентов Сергея Боткина были известный химик Менделеев, художники Васнецов и Шишкин, писатель Достоевский. Боткин отказался от практиковавшегося другими врачами метода — назначать при болезни типичный курс лечения. К каждому пациенту старался подходить индивидуально. Жене физиолога Ивана Павлова, страдавшей тяжелым нервным расстройством, он прописал необычный трехмесячный курс терапии. Каждый день — молоко с коньяком, азартные игры, чтение приключенческих романов. Женщина поправилась.
- Боткин обобщил все знания о болезни, которую называли желтухой. И предположил, что это один из симптомов, сопровождающий болезни разного происхождения. В том числе — и вызванной микроорганизмами. Только в ХХ веке был выделен вирус инфекционной желтухи, названной "болезнь Боткина".
- "Рекламировать" среди врачей Крым как курорт для лечения Сергей Боткин стал еще в 60-х годах XIX века. Он считал, что Ялта идеальна для создания "станции лечения слабогрудых". И ничуть не хуже французской Ривьеры.
Из записок Сергея Боткина:
"Живописность Крыма, прелестный его климат стоят в неимоверном контрасте с отсутствием всего похожего на комфорт для злополучного путешественника. Как больничная станция он, по моему мнению, имеет большую будущность, лишь бы появились те необходимые удобства, без которых сюда невозможно посылать больных с кошельком среднего размера".
- Далекого от политики Боткина однажды чуть не сделали "врагом государства". В 1862 году газета "Колокол", издаваемая в Лондоне писателем-революционером Герценом, опубликовала список людей, якобы посещавших эмигранта. По факту, российские жандармы получили перечень неблагонадежных. В списке была и фамилия Боткина, который вообще к Герцену не заглядывал. Врачу все-таки удалось оправдаться.
- Самым высокопоставленным пациентом Боткина стала императрица Мария Александровна. После назначения доктора лейб-медиком двора в 1872 году, он сопровождал ее в Ливадию. И его заключением относительно "здоровой местности" руководствовался архитектор, строивший Ливадийский дворец.
- Три месяца 1876 года Боткин провел в Ялте вместе с поэтом и писателем Николаем Некрасовым. Пациент был неизлечимо болен: злокачественная опухоль кишечника. Но Боткин смог облегчить его состояние. Некрасов работал над рукописями и даже немного путешествовал по ЮБК: был в Гурзуфе и Ореанде.
- Единственным неверным диагнозом Боткина стал… собственный. Он страдал от стенокардии, его беспокоили приступы боли в области желчного пузыря. Но талантливый диагност упорно не признавал у себя проблем с сердцем. Своему другу, врачу Николаю Белоголовому он как-то сказал: "Если у меня самостоятельная болезнь сердца, то я пропал; если же оно функциональное, отраженное от желчного пузыря, то я могу еще выкарабкаться".
- В 1901 году одна из южнобережных троп — от водопада Яузлар до утеса Ставри-Кая была названа Боткинской.