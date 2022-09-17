https://crimea.ria.ru/20220917/borolsya-s-vorami-i-proslavlyal-yaltu-10-epizodov-iz-zhizni-vracha-botkina-1124515569.html

Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина

Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина

РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T18:41

2022-09-17T18:41

2022-09-17T18:41

крым в истории: секреты, факты, фото

крым

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Наталья ДремоваПро этого врача ходили слухи, что ему стоит лишь посмотреть на больного — и он видит того насквозь. Слухи, конечно, преувеличивали. Доктор не только смотрел, но и расспрашивал, осматривал, простукивал, и… всегда оказывался прав.17 сентября исполняется 190 лет со дня рождения Сергея Боткина. Гениального диагноста, врача, который "отметился" в кардиологии, неврологии, психиатрии и многих других областях. А еще он первым разглядел Крым не как курорт, а место, где сам климат способствует выздоровлению.Мы решили вспомнить 10 эпизодов из жизни знаменитого врача.- Три карьеры "прошли мимо" талантливого врача и ученого. Сергей Боткин собирался поступать на математический факультет Московского университета. Но как раз вышел указ императора, запрещавший прием лиц не дворянского сословия на все факультеты, кроме медицинского.Боткин учился старательно, медициной по-настоящему увлекся. И решил, что станет хирургом. Но помешала близорукость.Сергей Боткин обожал музыку, играл на виолончели. Уже став известным врачом, он трижды собирался поступать в консерваторию. Но так этого и не сделал из-за занятости. По выходным в его доме устраивались вечера, где Боткин с преподавателями консерватории по несколько часов играл классику.СправкаСергей Петрович Боткин родился 17 сентября 1832 г. в Москве в богатой купеческой семье. Окончил медицинский факультет Московского университета. Во время Крымской войны работал ординатором Симферопольского госпиталя.Звание профессора получил в возрасте 29 лет. Инициатор создания эпидемиологического общества. Основал первую бесплатную амбулаторию. Воплотил в жизнь идею медицинской кареты — будущей "скорой помощи". Стоял у истоков женского медицинского образования. Изучал Южный берег Крыма как место для санаторно-курортного лечения. Умер 24 декабря 1889 г.- В Крым Сергей Боткин, только закончивший университет, приехал вместе с одним из отрядов знаменитого хирурга Николая Пирогова. Это был 1855 год, из Севастополя шел огромный поток раненых. Ординатора Боткина определили в Симферопольский госпиталь. Он занимался сортировкой раненых, помогал хирургам. Самыми сильными впечатлениями были тяжелый переезд, хаос, царивший вокруг, нехватка врачей и медперсонала. А еще — воровство. Наглое, привычное. О нем он вспомнил много лет спустя, и даже упомянул в речи, посвященной 50-летию профессиональной деятельности ПироговаИз речи Сергея Боткина, опубликованной в "Еженедельной клинической газете", № 20, 1881 г.:"Добиться того, чтобы кусок мяса или хлеба, назначенный больному, дошел до него в полной сохранности, не уменьшившись до minimum'а, — дело было нелегкое... По распоряжению Пирогова мы принимали на кухне мясо по весу, запечатывали котлы так, чтобы нельзя было вытащить из него объемистого содержимого. Тем не менее, все-таки наш бульон не удавался: находили возможность и при таком надзоре лишать больных их законной порции".- Среди пациентов Сергея Боткина были известный химик Менделеев, художники Васнецов и Шишкин, писатель Достоевский. Боткин отказался от практиковавшегося другими врачами метода — назначать при болезни типичный курс лечения. К каждому пациенту старался подходить индивидуально. Жене физиолога Ивана Павлова, страдавшей тяжелым нервным расстройством, он прописал необычный трехмесячный курс терапии. Каждый день — молоко с коньяком, азартные игры, чтение приключенческих романов. Женщина поправилась.- Боткин обобщил все знания о болезни, которую называли желтухой. И предположил, что это один из симптомов, сопровождающий болезни разного происхождения. В том числе — и вызванной микроорганизмами. Только в ХХ веке был выделен вирус инфекционной желтухи, названной "болезнь Боткина".- "Рекламировать" среди врачей Крым как курорт для лечения Сергей Боткин стал еще в 60-х годах XIX века. Он считал, что Ялта идеальна для создания "станции лечения слабогрудых". И ничуть не хуже французской Ривьеры.Из записок Сергея Боткина:"Живописность Крыма, прелестный его климат стоят в неимоверном контрасте с отсутствием всего похожего на комфорт для злополучного путешественника. Как больничная станция он, по моему мнению, имеет большую будущность, лишь бы появились те необходимые удобства, без которых сюда невозможно посылать больных с кошельком среднего размера".- Далекого от политики Боткина однажды чуть не сделали "врагом государства". В 1862 году газета "Колокол", издаваемая в Лондоне писателем-революционером Герценом, опубликовала список людей, якобы посещавших эмигранта. По факту, российские жандармы получили перечень неблагонадежных. В списке была и фамилия Боткина, который вообще к Герцену не заглядывал. Врачу все-таки удалось оправдаться.- Самым высокопоставленным пациентом Боткина стала императрица Мария Александровна. После назначения доктора лейб-медиком двора в 1872 году, он сопровождал ее в Ливадию. И его заключением относительно "здоровой местности" руководствовался архитектор, строивший Ливадийский дворец.- Три месяца 1876 года Боткин провел в Ялте вместе с поэтом и писателем Николаем Некрасовым. Пациент был неизлечимо болен: злокачественная опухоль кишечника. Но Боткин смог облегчить его состояние. Некрасов работал над рукописями и даже немного путешествовал по ЮБК: был в Гурзуфе и Ореанде.- Единственным неверным диагнозом Боткина стал… собственный. Он страдал от стенокардии, его беспокоили приступы боли в области желчного пузыря. Но талантливый диагност упорно не признавал у себя проблем с сердцем. Своему другу, врачу Николаю Белоголовому он как-то сказал: "Если у меня самостоятельная болезнь сердца, то я пропал; если же оно функциональное, отраженное от желчного пузыря, то я могу еще выкарабкаться".- В 1901 году одна из южнобережных троп — от водопада Яузлар до утеса Ставри-Кая была названа Боткинской.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в истории: секреты, факты, фото, крым