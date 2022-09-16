https://crimea.ria.ru/20220916/sevastopol-poluchil-nazalnuyu-vaktsinu-ot-covid-19-1124523065.html

Севастополь получил назальную вакцину от COVID-19

Севастополь получил назальную вакцину от COVID-19 - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Севастополь получил назальную вакцину от COVID-19

Севастополь получил назальную вакцину ("Гам-ковид-вак" (Спутник V) против COVID-19. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов. РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T11:26

2022-09-16T11:26

2022-09-16T11:26

севастополь

коронавирус в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастополь получил назальную вакцину ("Гам-ковид-вак" (Спутник V) против COVID-19. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов."Предложим нашим жителям вакцинироваться интраназально. Вакцина пришла уже", – сказал Денисов в ходе аппаратного совещания правительства.Он отметил, что в данный момент решается вопрос о закупке специальных насадок. Начать вакцинацию планируют в ближайшее время. О старте кампании сообщат дополнительно.Как рассказал РИА Новости Крым главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга, поступившую назальную вакцину можно будет использовать только для ревакцинации людей младше 60 лет.Накануне в правительстве Севастополя сообщили о пятикратном росте числа заболевших коронавирусом за сутки.

https://crimea.ria.ru/20220909/nuzhno-li-vaktsinirovat-rebenka-ot-kovid--vrach-pediatr-1124452926.html

https://crimea.ria.ru/20220915/pyatikratnyy-rost-operativnaya-svodka-po-covid-19-v-sevastopole-1124509855.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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