https://crimea.ria.ru/20220916/sevastopol-poluchil-nazalnuyu-vaktsinu-ot-covid-19-1124523065.html
Севастополь получил назальную вакцину от COVID-19
Севастополь получил назальную вакцину от COVID-19 - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Севастополь получил назальную вакцину от COVID-19
Севастополь получил назальную вакцину ("Гам-ковид-вак" (Спутник V) против COVID-19. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T11:26
2022-09-16T11:26
2022-09-16T11:26
севастополь
коронавирус в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастополь получил назальную вакцину ("Гам-ковид-вак" (Спутник V) против COVID-19. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов."Предложим нашим жителям вакцинироваться интраназально. Вакцина пришла уже", – сказал Денисов в ходе аппаратного совещания правительства.Он отметил, что в данный момент решается вопрос о закупке специальных насадок. Начать вакцинацию планируют в ближайшее время. О старте кампании сообщат дополнительно.Как рассказал РИА Новости Крым главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга, поступившую назальную вакцину можно будет использовать только для ревакцинации людей младше 60 лет.Накануне в правительстве Севастополя сообщили о пятикратном росте числа заболевших коронавирусом за сутки.
https://crimea.ria.ru/20220909/nuzhno-li-vaktsinirovat-rebenka-ot-kovid--vrach-pediatr-1124452926.html
https://crimea.ria.ru/20220915/pyatikratnyy-rost-operativnaya-svodka-po-covid-19-v-sevastopole-1124509855.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, коронавирус в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе
Севастополь получил назальную вакцину от COVID-19
В Севастополь поступила назальная вакцина "Спутник V" от COVID-19
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Севастополь получил назальную вакцину ("Гам-ковид-вак" (Спутник V) против COVID-19. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
"Предложим нашим жителям вакцинироваться интраназально. Вакцина пришла уже", – сказал Денисов в ходе аппаратного совещания правительства.
Он отметил, что в данный момент решается вопрос о закупке специальных насадок. Начать вакцинацию планируют в ближайшее время. О старте кампании сообщат дополнительно.
Как рассказал РИА Новости Крым главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Севастополя Сергей Грыга, поступившую назальную вакцину можно будет использовать только для ревакцинации людей младше 60 лет.
"Ее можно использовать исключительно для ревакцинации. И неважно, чем вы делали (прививку – ред.) в первый раз", – сказал Грыга.
Накануне в правительстве Севастополя сообщили о пятикратном росте
числа заболевших коронавирусом за сутки.