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Россия сдержана до поры до времени — Путин - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Россия сдержана до поры до времени — Путин
Россия сдержана до поры до времени — Путин - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Россия сдержана до поры до времени — Путин
Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но если ситуация продолжится — ответ будет более серьезным. Об... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T19:21
2022-09-16T19:21
специальная военная операция рф на украине
украина
политика
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но если ситуация продолжится — ответ будет более серьезным. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.Путин также сообщил, что на территории российских ядерных объектов пытались совершить теракты, но заверил, что ситуация находится под контролем."Что касается терактов, да, это серьезная вещь, это по сути использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. Мы видим это даже по попыткам проведения терактов на территории РФ. В том числе... даже попытки проведения терактов, если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций, на территории РФ, я уж не говорю про Запорожскую атомную электростанцию", — сказал президент.Он также прокомментировал заявления киевских властей о проведении активной контрнаступательной операции.В США признались в помощи Украине при контрнаступлении &gt;&gt;"Посмотрим, как она будет, чем она закончится", — заявил Путин, подчеркнув, что план спецоперации не подлежит корректировке.По его словам, по ходу спецоперации принимаются оперативные решения, но основная ее цель - это освобождение Донбасса"Наступательная операция там не прекращается, но мы не спешим", — обозначил президент.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-vseobschey-mobilizatsii-v-rossii-1124490619.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, украина, политика, владимир путин (политик)
Россия сдержана до поры до времени — Путин

Путин о терактах ВСУ: Россия сдержана до поры до времени, ответ будет более серьезный

19:21 16.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Россия до поры до времени сдержанно отвечает на украинские удары по инфраструктуре и теракты, но если ситуация продолжится — ответ будет более серьезным. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
"Что касается нашей сдержанной реакции, я бы не сказал, что такая уж она и сдержанная, хотя специальная военная операция это не какое-то там очередное предупреждение. В ходе нее мы видим попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно очень сдержанно на это отвечаем, но до поры до времени. Совсем недавно Вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом — ответ будет более серьезный", - заявил президент.
Путин также сообщил, что на территории российских ядерных объектов пытались совершить теракты, но заверил, что ситуация находится под контролем.
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"Что касается терактов, да, это серьезная вещь, это по сути использование террористических методов. Мы видим это по убийствам должностных лиц на освобожденных территориях. Мы видим это даже по попыткам проведения терактов на территории РФ. В том числе... даже попытки проведения терактов, если не на самих объектах, то вокруг наших ядерных объектов, атомных электростанций, на территории РФ, я уж не говорю про Запорожскую атомную электростанцию", — сказал президент.
Он также прокомментировал заявления киевских властей о проведении активной контрнаступательной операции.
В США признались в помощи Украине при контрнаступлении >>
"Посмотрим, как она будет, чем она закончится", — заявил Путин, подчеркнув, что план спецоперации не подлежит корректировке.
По его словам, по ходу спецоперации принимаются оперативные решения, но основная ее цель - это освобождение Донбасса
"Наступательная операция там не прекращается, но мы не спешим", — обозначил президент.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область и приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаПолитикаВладимир Путин (политик)
 
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