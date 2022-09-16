https://crimea.ria.ru/20220916/putin-ozvuchil-usloviya-vstrechi-s-zelenskim-1124534203.html

Путин озвучил условия встречи с Зеленским

Путин озвучил условия встречи с Зеленским - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Путин озвучил условия встречи с Зеленским

Встреча президентов России и Украины может состояться тогда, когда украинский лидер будет на нее согласен. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T19:52

2022-09-16T19:52

2022-09-16T19:52

владимир путин (политик)

владимир зеленский (президент украины)

политика

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Встреча президентов России и Украины может состояться тогда, когда украинский лидер будет на нее согласен. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.Россия сдержана до поры до времени — Путин >>Он также озвучил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно предлагает России встретиться с киевскими властями."Он (Эрдоган — ред) предлагает встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату", — сказал Путин.Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским подчеркнул, что Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей.

https://crimea.ria.ru/20220826/v-kieve-schitayut-peregovory-s-rossiey-smertnym-prigovorom-1124306501.html

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2022

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владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), политика, специальная военная операция рф на украине