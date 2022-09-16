https://crimea.ria.ru/20220916/putin-ozvuchil-usloviya-vstrechi-s-zelenskim-1124534203.html
Путин озвучил условия встречи с Зеленским
Путин озвучил условия встречи с Зеленским - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Путин озвучил условия встречи с Зеленским
Встреча президентов России и Украины может состояться тогда, когда украинский лидер будет на нее согласен. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T19:52
2022-09-16T19:52
2022-09-16T19:52
владимир путин (политик)
владимир зеленский (президент украины)
политика
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Встреча президентов России и Украины может состояться тогда, когда украинский лидер будет на нее согласен. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.Россия сдержана до поры до времени — Путин >>Он также озвучил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно предлагает России встретиться с киевскими властями."Он (Эрдоган — ред) предлагает встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату", — сказал Путин.Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским подчеркнул, что Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-kieve-schitayut-peregovory-s-rossiey-smertnym-prigovorom-1124306501.html
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владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), политика, специальная военная операция рф на украине
Путин озвучил условия встречи с Зеленским
Путин объяснил, когда возможна встреча с Зеленским
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Встреча президентов России и Украины может состояться тогда, когда украинский лидер будет на нее согласен. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.
"Первое условие — чтобы они (Украина — ред.) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал — не знаю где, но публично — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов — не надо", — обозначил Путин.
Он также озвучил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно предлагает России встретиться с киевскими властями.
"Он (Эрдоган — ред) предлагает встречу с президентом Зеленским, полагая, что она может привести к какому-то положительному результату", — сказал Путин.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность встречи с Зеленским подчеркнул, что Украина отказалась от выполнения достигнутых договоренностей.