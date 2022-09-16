https://crimea.ria.ru/20220916/pod-ochakovom-unichtozhen-shtab-tsentra-spetsoperatsiy-yug-vsu-1124526147.html
Под Очаковом уничтожен штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ
Под Очаковом уничтожен штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Под Очаковом уничтожен штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ
Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Очаков Николаевской области штаб центра специальных операций "Юг" Украины. Об этом говорится в сводке... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T13:21
2022-09-16T13:21
2022-09-16T13:22
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Очаков Николаевской области штаб центра специальных операций "Юг" Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны России.Кроме того, в Харьковской области российскими войсками поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах Двуречной и Купянск, а также нацбатальона "Кракен" в городе Харьков. А в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220915/mid-rossii-ne-isklyuchaet-povtoreniya-stsenariya-buchi-pod-kharkovom-1124514068.html
https://crimea.ria.ru/20220915/vsu-poteryali-do-500-soldat-v-nikolaevskoy-i-khersonskoy-oblastyakh--mo-1124513479.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Под Очаковом уничтожен штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ
Минобороны России: уничтожен штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ под Очаковом
13:21 16.09.2022 (обновлено: 13:22 16.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Очаков Николаевской области штаб центра специальных операций "Юг" Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
"Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций "Юг" ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Харьковской области российскими войсками поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах Двуречной и Купянск, а также нацбатальона "Кракен" в городе Харьков. А в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
"В результате ударов потери противника составили более четырехсот украинских военнослужащих убитыми и раненными, свыше двадцати единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра", - добавили в Минобороны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.