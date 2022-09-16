https://crimea.ria.ru/20220916/pod-ochakovom-unichtozhen-shtab-tsentra-spetsoperatsiy-yug-vsu-1124526147.html

Под Очаковом уничтожен штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ

Под Очаковом уничтожен штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Под Очаковом уничтожен штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ

Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Очаков Николаевской области штаб центра специальных операций "Юг" Украины. Об этом говорится в сводке... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T13:21

2022-09-16T13:21

2022-09-16T13:22

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Очаков Николаевской области штаб центра специальных операций "Юг" Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны России.Кроме того, в Харьковской области российскими войсками поражены пункты временной дислокации 66-й механизированной бригады ВСУ в районах Двуречной и Купянск, а также нацбатальона "Кракен" в городе Харьков. А в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220915/mid-rossii-ne-isklyuchaet-povtoreniya-stsenariya-buchi-pod-kharkovom-1124514068.html

https://crimea.ria.ru/20220915/vsu-poteryali-do-500-soldat-v-nikolaevskoy-i-khersonskoy-oblastyakh--mo-1124513479.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф