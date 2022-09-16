Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн
Пентагон перечислил вооружение, которое войдет в очередной пакет военной помощи Киеву
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. США отправит на Украину военную помощь еще на 600 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, противобеспилотные системы, радары и приборы ночного видения. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.
"Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов, четыре противоартиллерийских радара, четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные боеприпасы Claymore, подрывные боеприпасы и оборудование, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение", - сказано в сообщении.
В общей сложности Вашингтон выделил Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Киеву около 17,9 млрд долларов и более 15,1 млрд долларов с начала СВО.
На прошлой неделе Пентагон опубликовал список вооружения для Украины в рамках пакета помощи на 675 миллионов долларов.