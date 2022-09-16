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Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн
Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн
США отправит на Украину военную помощь еще на 600 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, противобеспилотные системы, радары и приборы... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T09:25
2022-09-16T09:25
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. США отправит на Украину военную помощь еще на 600 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, противобеспилотные системы, радары и приборы ночного видения. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.В общей сложности Вашингтон выделил Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Киеву около 17,9 млрд долларов и более 15,1 млрд долларов с начала СВО.Биолаборатории, расправа над своими и оружие из США — Шойгу об Украине &gt;&gt;На прошлой неделе Пентагон опубликовал список вооружения для Украины в рамках пакета помощи на 675 миллионов долларов.
https://crimea.ria.ru/20220826/chinovniki-kieva-chasto-ne-znayut-mestonakhozhdenie-oruzhiya-iz-ssha--pentagon-1124299453.html
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специальная военная операция рф на украине, украина, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн

Пентагон перечислил вооружение, которое войдет в очередной пакет военной помощи Киеву

09:25 16.09.2022
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
Пентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. США отправит на Украину военную помощь еще на 600 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, противобеспилотные системы, радары и приборы ночного видения. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.
"Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов, четыре противоартиллерийских радара, четыре грузовика и восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные боеприпасы Claymore, подрывные боеприпасы и оборудование, стрелковое оружие и боеприпасы, приборы ночного видения, холодное снаряжение и другое полевое снаряжение", - сказано в сообщении.
В общей сложности Вашингтон выделил Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Киеву около 17,9 млрд долларов и более 15,1 млрд долларов с начала СВО.
Биолаборатории, расправа над своими и оружие из США — Шойгу об Украине >>
На прошлой неделе Пентагон опубликовал список вооружения для Украины в рамках пакета помощи на 675 миллионов долларов.
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