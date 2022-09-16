https://crimea.ria.ru/20220916/pentagon-predstavil-novyy-spisok-voennoy-pomoschi-ukraine-na-600-mln-1124521312.html

Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн

Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн

США отправит на Украину военную помощь еще на 600 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, противобеспилотные системы, радары и приборы... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T09:25

2022-09-16T09:25

2022-09-16T09:25

специальная военная операция рф на украине

украина

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/92/1102969224_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_4db4ea97a7146644b2adc166b5ac7c56.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. США отправит на Украину военную помощь еще на 600 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, противобеспилотные системы, радары и приборы ночного видения. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.В общей сложности Вашингтон выделил Украине около 15,8 млрд долларов помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Киеву около 17,9 млрд долларов и более 15,1 млрд долларов с начала СВО.Биолаборатории, расправа над своими и оружие из США — Шойгу об Украине >>На прошлой неделе Пентагон опубликовал список вооружения для Украины в рамках пакета помощи на 675 миллионов долларов.

https://crimea.ria.ru/20220826/chinovniki-kieva-chasto-ne-znayut-mestonakhozhdenie-oruzhiya-iz-ssha--pentagon-1124299453.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden)