https://crimea.ria.ru/20220824/biolaboratorii-rasprava-nad-svoimi-i-oruzhie-iz-ssha--shoygu-ob-ukraine-1124272174.html

Биолаборатории, расправа над своими и оружие из США — Шойгу об Украине

Биолаборатории, расправа над своими и оружие из США — Шойгу об Украине - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Биолаборатории, расправа над своими и оружие из США — Шойгу об Украине

Необходимость спецоперации на Украине продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в перспективе и России. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T11:45

2022-08-24T11:45

2022-08-24T11:45

сергей шойгу

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Необходимость спецоперации на Украине продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в перспективе и России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС.Он подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты, несмотря на поставки оружия из США и Европы, что растягивает сроки спецоперации и увеличивает число жертв. Также Шойгу напомнил, что Вашингтон давно использует Украину в своих целях и ряд подтверждающих это фактов вскрыт именно в ходе специальной операции.В настоящее время киевский режим, контролируемый из Вашингтона, продолжает пренебрегать интересами собственных граждан, международными нормами обращения с военнопленными, и даже не щадит собственных солдат, попавших в плен, поскольку боится разоблачения."Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами", - сказал Шойгу.В качестве примера он привел удар по следственному изолятору в Еленовке, в котором содержались украинские военнопленные, в том числе из батальона "Азов"* и где погибли 50 и получили ранения 73 человека.При этом, глава Минобороны России констатировал, что США, ради сохранения своей гегемонии не стесняется устраивать провокации в разных точках планеты, в частности сейчас Вашингтон нарушает архитектуру безопасности Юго-Восточной Азии.По его словам, "безопасность в данном регионе может быть обеспечена только совместными усилиями с учетом интересов всех государств при центральной роли АСЕАН и других многосторонних механизмов взаимодействия".Ранее Шоугу заявил, что спецоперация на Украине идет строго по плану, замедление темпов наступления – сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.*Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220824/shoygu-otsenil-tempy-spetsoperatsii-na-ukraine-1124270976.html

https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-predlozhili-glave-mid-litvy-uchit-slovo-palyanitsya-1124271164.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины)