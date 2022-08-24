https://crimea.ria.ru/20220824/shoygu-otsenil-tempy-spetsoperatsii-na-ukraine-1124270976.html

Шойгу оценил темпы спецоперации на Украине

Шойгу оценил темпы спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 24.08.2022

Шойгу оценил темпы спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине идет строго по плану, замедление темпов наступления – это сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди... РИА Новости Крым, 24.08.2022

2022-08-24T10:45

2022-08-24T10:45

2022-08-24T10:48

сергей шойгу

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

армия и флот

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Спецоперация на Украине идет строго по плану, замедление темпов наступления – это сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС."В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины – пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", - сказал Шойгу.По словам главы Минобороны, российские военные на освобожденных территориях организовали работу по налаживанию мирной жизни, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливая объекты инфраструктуры и системы жизнеобеспечения. Однако украинские военные формирования "применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы", подчеркнул он."Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами "Лепесток" населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре", - сказал Шойгу.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220821/rossiyskie-voenspetsy-vyyavili-slabye-mesta-oruzhiya-nato-na-ukraine--shoygu-1124238411.html

https://crimea.ria.ru/20220820/shoygu-ukraintsy-ne-prinyali-politiku-kieva-na-razzhiganie-nenavisti-k-rf-1124230802.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, армия и флот, украина