https://crimea.ria.ru/20220916/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-pyatnitsu--sroki-i-adresa-1124522101.html

Где в Крыму не будет воды в пятницу – сроки и адреса

Где в Крыму не будет воды в пятницу – сроки и адреса - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Где в Крыму не будет воды в пятницу – сроки и адреса

Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтных работ на сетях, сообщает компания "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T10:37

2022-09-16T10:37

2022-09-16T10:37

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтных работ на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".По данным пресс-службы предприятия, в Симферополе до 17.00 будет ограничено водоснабжение по улицам Бастионной и в одноименном переулке, Санитарной, Соколинной, частично по Залесской и Тополевой. До 14.00 без воды улицы Донская, Чонгарская, частично Кечкеметская и Общественная, а также Стрелковый переулок.В Алуште до пяти часов вечера отключение по улицам 50 лет Октября, Заречной, Багликова, 1-8, Партизанской, 1-3, Свердлова и в переулке Кругляка. До 15 часов без воды улицы Солнечная, 9 и Победы, 15, 17, 19, 26 в Партените, а также улица Центральная, переулки Речной и Зеленый в Изобильном.В Керчи в течение дня из-за ремонта насосного оборудования на Капканской насосной станции снижено давление, могут быть перебои водоснабжения в селе Опасном на улицах Ново-Баксянской, Жуковского, Кубанской, Радищева.В Феодосии до 17 часов без воды Симферопольское шоссе, 29-41, улицы Анюнаса, Дорожная, Луговая, переулки 2й Заводской и Школьный.В Джанкое до 16.00 ограничено водоснабжение улиц Шмидта, четных сторон Проезжей и Керченской, Набережная, переулки Набережный и Керченский. Кроме того, без воды в течение дня село Котельниково.В Красноперекопске до 17.30 отключен 10-й микрорайон - дома 1 -7, 12, 13, 16, 17; 8-й микрорайон - дома 5-7, 10-13, улица Гоголя, 52.

https://crimea.ria.ru/20220827/chto-s-zapasami-vody-v-krymu-i-kogda-zhdat-zasukhi-1124308851.html

https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество