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Где в Крыму не будет воды в пятницу – сроки и адреса - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Где в Крыму не будет воды в пятницу – сроки и адреса
Где в Крыму не будет воды в пятницу – сроки и адреса - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Где в Крыму не будет воды в пятницу – сроки и адреса
Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтных работ на сетях, сообщает компания "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T10:37
2022-09-16T10:37
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтных работ на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".По данным пресс-службы предприятия, в Симферополе до 17.00 будет ограничено водоснабжение по улицам Бастионной и в одноименном переулке, Санитарной, Соколинной, частично по Залесской и Тополевой. До 14.00 без воды улицы Донская, Чонгарская, частично Кечкеметская и Общественная, а также Стрелковый переулок.В Алуште до пяти часов вечера отключение по улицам 50 лет Октября, Заречной, Багликова, 1-8, Партизанской, 1-3, Свердлова и в переулке Кругляка. До 15 часов без воды улицы Солнечная, 9 и Победы, 15, 17, 19, 26 в Партените, а также улица Центральная, переулки Речной и Зеленый в Изобильном.В Керчи в течение дня из-за ремонта насосного оборудования на Капканской насосной станции снижено давление, могут быть перебои водоснабжения в селе Опасном на улицах Ново-Баксянской, Жуковского, Кубанской, Радищева.В Феодосии до 17 часов без воды Симферопольское шоссе, 29-41, улицы Анюнаса, Дорожная, Луговая, переулки 2й Заводской и Школьный.В Джанкое до 16.00 ограничено водоснабжение улиц Шмидта, четных сторон Проезжей и Керченской, Набережная, переулки Набережный и Керченский. Кроме того, без воды в течение дня село Котельниково.В Красноперекопске до 17.30 отключен 10-й микрорайон - дома 1 -7, 12, 13, 16, 17; 8-й микрорайон - дома 5-7, 10-13, улица Гоголя, 52.
https://crimea.ria.ru/20220827/chto-s-zapasami-vody-v-krymu-i-kogda-zhdat-zasukhi-1124308851.html
https://crimea.ria.ru/20220812/vodnyy-zapas-kryma-ekspert-zayavil-o-nebyvalykh-pritokakh-v-avguste-1124150274.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
Где в Крыму не будет воды в пятницу – сроки и адреса

Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов

10:37 16.09.2022
 
Отключение воды
Отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Часть Крыма в пятницу останется без воды из-за ремонтных работ на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".
По данным пресс-службы предприятия, в Симферополе до 17.00 будет ограничено водоснабжение по улицам Бастионной и в одноименном переулке, Санитарной, Соколинной, частично по Залесской и Тополевой. До 14.00 без воды улицы Донская, Чонгарская, частично Кечкеметская и Общественная, а также Стрелковый переулок.
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27 августа, 07:01Радио "Спутник в Крыму"
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В Алуште до пяти часов вечера отключение по улицам 50 лет Октября, Заречной, Багликова, 1-8, Партизанской, 1-3, Свердлова и в переулке Кругляка. До 15 часов без воды улицы Солнечная, 9 и Победы, 15, 17, 19, 26 в Партените, а также улица Центральная, переулки Речной и Зеленый в Изобильном.
В Керчи в течение дня из-за ремонта насосного оборудования на Капканской насосной станции снижено давление, могут быть перебои водоснабжения в селе Опасном на улицах Ново-Баксянской, Жуковского, Кубанской, Радищева.
В Феодосии до 17 часов без воды Симферопольское шоссе, 29-41, улицы Анюнаса, Дорожная, Луговая, переулки 2й Заводской и Школьный.
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В Джанкое до 16.00 ограничено водоснабжение улиц Шмидта, четных сторон Проезжей и Керченской, Набережная, переулки Набережный и Керченский. Кроме того, без воды в течение дня село Котельниково.
В Красноперекопске до 17.30 отключен 10-й микрорайон - дома 1 -7, 12, 13, 16, 17; 8-й микрорайон - дома 5-7, 10-13, улица Гоголя, 52.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОбщество
 
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