https://crimea.ria.ru/20220915/v-krymu-prostilis-s-pogibshim-pod-khersonom-voennym-1124509598.html
В Крыму простились с погибшим под Херсоном военным
В Крыму простились с погибшим под Херсоном военным - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Крыму простились с погибшим под Херсоном военным
В Сакском районе Крыма простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Владиславом Турубарой. Об этом сообщил глава администрации Сак... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T08:49
2022-09-15T08:49
2022-09-15T08:49
утраты
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Владиславом Турубарой. Об этом сообщил глава администрации Сак Александр Овдиенко. Владислав участвовал в военной спецоперации с первых ее дней. В начале сентября должен был отправиться в долгожданный отпуск, но погиб. Его похоронили на родине, в селе Михайловка Сакского района. "В нашей памяти он навсегда останется достойным и любящим сыном, братом, мужем и справедливым командиром. Командиром, который ценой своей жизни спас своих подчиненных. Вечная память Герою! Вечная слава!", - сказал Овдиенко.Ранее в Севастополе простились с двумя погибшими под Херсоном героями спецоперации.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, специальная военная операция рф на украине
В Крыму простились с погибшим под Херсоном военным
В Сакском районе простились с погибшим на Украине военным
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Владиславом Турубарой. Об этом сообщил глава администрации Сак Александр Овдиенко.
"В ходе специальной военной операции на территории Украины в Херсонской области, проявив мужество и героизм, погиб выпускник Тюменского военного училища Владислав Турубара. Уроженец Республики Крым", - написал он на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Владислав участвовал в военной спецоперации с первых ее дней. В начале сентября должен был отправиться в долгожданный отпуск, но погиб. Его похоронили на родине, в селе Михайловка Сакского района.
"В нашей памяти он навсегда останется достойным и любящим сыном, братом, мужем и справедливым командиром. Командиром, который ценой своей жизни спас своих подчиненных. Вечная память Герою! Вечная слава!", - сказал Овдиенко.
Ранее в Севастополе простились с двумя погибшими
под Херсоном героями спецоперации.