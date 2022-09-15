https://crimea.ria.ru/20220915/v-krymu-prostilis-s-pogibshim-pod-khersonom-voennym-1124509598.html

В Крыму простились с погибшим под Херсоном военным

В Крыму простились с погибшим под Херсоном военным - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В Крыму простились с погибшим под Херсоном военным

В Сакском районе Крыма простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Владиславом Турубарой. Об этом сообщил глава администрации Сак... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T08:49

2022-09-15T08:49

2022-09-15T08:49

утраты

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0f/1124509573_0:158:733:570_1920x0_80_0_0_cdd304ca8f0cb9acd6409eae95cb4cc7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим Владиславом Турубарой. Об этом сообщил глава администрации Сак Александр Овдиенко. Владислав участвовал в военной спецоперации с первых ее дней. В начале сентября должен был отправиться в долгожданный отпуск, но погиб. Его похоронили на родине, в селе Михайловка Сакского района. "В нашей памяти он навсегда останется достойным и любящим сыном, братом, мужем и справедливым командиром. Командиром, который ценой своей жизни спас своих подчиненных. Вечная память Герою! Вечная слава!", - сказал Овдиенко.Ранее в Севастополе простились с двумя погибшими под Херсоном героями спецоперации.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, специальная военная операция рф на украине