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В Крыму преподаватель показывал ученикам ролики против ВС РФ - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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В Крыму преподаватель показывал ученикам ролики против ВС РФ
В Крыму преподаватель показывал ученикам ролики против ВС РФ - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Крыму преподаватель показывал ученикам ролики против ВС РФ
В Белогорском районе Крыма преподаватель показывал в учебном заведении запрещенные ролики, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России и публично... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T19:36
2022-09-15T19:36
мвд по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма преподаватель показывал в учебном заведении запрещенные ролики, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России и публично демонстрировал запрещенную атрибутику. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчина был задержан правоохранителями и понес наказание.В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по сразу по двум административным статьям - за дискредитацию ВС РФ и пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком 13 суток."Напомним, статья 20.3.3 КоАП Российской Федерации внесена Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 4 марта текущего года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 тыс. рублей", - напомнили в пресс-службе МВД.
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мвд по республике крым, происшествия, крым
В Крыму преподаватель показывал ученикам ролики против ВС РФ

В Крыму преподаватель демонстрировал в учебном заведении запрещенную информацию

19:36 15.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма преподаватель показывал в учебном заведении запрещенные ролики, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России и публично демонстрировал запрещенную атрибутику. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчина был задержан правоохранителями и понес наказание.
"Полицейскими установлено, что гражданин демонстрировал учащимся видеоролик с песней, являющейся сходной с нацистской атрибутикой до степени смешения, в котором воспроизводились действия беспилотного летательного аппарата, используемого против Вооруженных сил Российской Федерации. Противоправная деятельность гражданина установлена сотрудниками полиции при содействии регионального управления ФСБ", - сказано в сообщении.
В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по сразу по двум административным статьям - за дискредитацию ВС РФ и пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком 13 суток.
"Напомним, статья 20.3.3 КоАП Российской Федерации внесена Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 4 марта текущего года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 тыс. рублей", - напомнили в пресс-службе МВД.
 
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