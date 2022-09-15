https://crimea.ria.ru/20220915/v-krymu-prepodavatel-pokazyval-uchenikam-roliki-protiv-vs-rf-1124518159.html

В Крыму преподаватель показывал ученикам ролики против ВС РФ

В Крыму преподаватель показывал ученикам ролики против ВС РФ - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В Крыму преподаватель показывал ученикам ролики против ВС РФ

В Белогорском районе Крыма преподаватель показывал в учебном заведении запрещенные ролики, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России и публично... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T19:36

2022-09-15T19:36

2022-09-15T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма преподаватель показывал в учебном заведении запрещенные ролики, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России и публично демонстрировал запрещенную атрибутику. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, мужчина был задержан правоохранителями и понес наказание.В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по сразу по двум административным статьям - за дискредитацию ВС РФ и пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком 13 суток."Напомним, статья 20.3.3 КоАП Российской Федерации внесена Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 4 марта текущего года и предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 тыс. рублей", - напомнили в пресс-службе МВД.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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