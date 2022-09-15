https://crimea.ria.ru/20220915/v-donetske-posle-obstrelov-bez-sveta-ostalis-475-tysyach-chelovek-1124515451.html

В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек

В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек

В Донецке после обстрелов обесточены 236 подстанций: десятки тысяч людей остались без электричества, отключены сотни лифтов, нарушено сообщение трамваев и... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T16:19

2022-09-15T16:19

2022-09-15T16:19

донецкая народная республика (днр)

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Донецке после обстрелов обесточены 236 подстанций: десятки тысяч людей остались без электричества, отключены сотни лифтов, нарушено сообщение трамваев и троллейбусов. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Он также сообщил, что в нескольких районах временно отключены лифты в многоквартирных домах и частично остановлено движение троллейбусов и трамваев."Временно остановлена работа 842 лифтов на микрорайонах Текстильщик, Мирный, Широкий, Боссе и ул. Днепродзержинской. Запуск лифтового хозяйства будет осуществлен после проведения ремонтных работ… Временно приостановлено движение: трамвайных маршрутов №8 и №16 на участке ул. Кронштадтская - станция Рутченково; троллейбусного маршрута №17 на участке ул. Туполева – пл. Свободы", — написал мэр.

https://crimea.ria.ru/20220910/v-donetske-vyroslo-chislo-pogibshikh-posle-udara-vsu-po-rynku-1124464401.html

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донецкая народная республика (днр), происшествия, общество