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В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек
В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек
В Донецке после обстрелов обесточены 236 подстанций: десятки тысяч людей остались без электричества, отключены сотни лифтов, нарушено сообщение трамваев и... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T16:19
2022-09-15T16:19
донецкая народная республика (днр)
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Донецке после обстрелов обесточены 236 подстанций: десятки тысяч людей остались без электричества, отключены сотни лифтов, нарушено сообщение трамваев и троллейбусов. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Он также сообщил, что в нескольких районах временно отключены лифты в многоквартирных домах и частично остановлено движение троллейбусов и трамваев."Временно остановлена работа 842 лифтов на микрорайонах Текстильщик, Мирный, Широкий, Боссе и ул. Днепродзержинской. Запуск лифтового хозяйства будет осуществлен после проведения ремонтных работ… Временно приостановлено движение: трамвайных маршрутов №8 и №16 на участке ул. Кронштадтская - станция Рутченково; троллейбусного маршрута №17 на участке ул. Туполева – пл. Свободы", — написал мэр.
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), происшествия, общество
В Донецке после обстрелов без света остались 47,5 тысяч человек

Мэр Донецка Кулемзин: 47,5 тысяч человек остались без электричества из-за обстрелов

16:19 15.09.2022
 
© РИА Новости . Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкСтела с названием города при въезде в Донецк
Стела с названием города при въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Ирина Геращенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Донецке после обстрелов обесточены 236 подстанций: десятки тысяч людей остались без электричества, отключены сотни лифтов, нарушено сообщение трамваев и троллейбусов. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате боевых действий в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах обесточены 236 трансформаторных подстанций без электроснабжения остались 47 550 абонентов", — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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Он также сообщил, что в нескольких районах временно отключены лифты в многоквартирных домах и частично остановлено движение троллейбусов и трамваев.
"Временно остановлена работа 842 лифтов на микрорайонах Текстильщик, Мирный, Широкий, Боссе и ул. Днепродзержинской. Запуск лифтового хозяйства будет осуществлен после проведения ремонтных работ… Временно приостановлено движение: трамвайных маршрутов №8 и №16 на участке ул. Кронштадтская - станция Рутченково; троллейбусного маршрута №17 на участке ул. Туполева – пл. Свободы", — написал мэр.
 
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