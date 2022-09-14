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В России предложили освобождать смертельно больных преступников - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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В России предложили освобождать смертельно больных преступников
В России предложили освобождать смертельно больных преступников - РИА Новости Крым, 14.09.2022
В России предложили освобождать смертельно больных преступников
В России тяжелобольных осужденных могут освобождать от наказания. Об инициативе разработки такого законопроекта рассказала уполномоченный по правам человека в... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T10:30
2022-09-14T10:30
закон и право
российская федерация (россия, рф)
татьяна москалькова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В России тяжелобольных осужденных могут освобождать от наказания. Об инициативе разработки такого законопроекта рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.По словам омбудсмена, сегодня суды освобождают 50% смертельно больных граждан, отбывающих наказание. При этом судьи делают это по своему усмотрению, ориентируясь на возможность повторного совершения преступления со стороны правонарушителей.Для реализации такой инициативы в России необходимо выделить из категории тяжелобольных тех осужденных, кто больны смертельно, считает она."Вместе с тем, мы продолжаем работу. Из тяжелобольных нужно вычленить смертельно больных и для них установить это правило о безусловном освобождении", – цитирует омбудсмена РИА Новости.
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закон и право, российская федерация (россия, рф), татьяна москалькова
В России предложили освобождать смертельно больных преступников

Омбудсмен Москалькова выступила с инициативой об освобождении тяжелобольных осужденных

10:30 14.09.2022
 
© РИА Новости . Илья ГорбуновСледственный изолятор. Архивное фото
Следственный изолятор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Илья Горбунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В России тяжелобольных осужденных могут освобождать от наказания. Об инициативе разработки такого законопроекта рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена, сегодня суды освобождают 50% смертельно больных граждан, отбывающих наказание. При этом судьи делают это по своему усмотрению, ориентируясь на возможность повторного совершения преступления со стороны правонарушителей.
Для реализации такой инициативы в России необходимо выделить из категории тяжелобольных тех осужденных, кто больны смертельно, считает она.
"Вместе с тем, мы продолжаем работу. Из тяжелобольных нужно вычленить смертельно больных и для них установить это правило о безусловном освобождении", – цитирует омбудсмена РИА Новости.
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Закон и правоРоссийская Федерация (Россия, РФ)Татьяна Москалькова
 
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