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Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета
Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета
В 2023 году инфляция на Украине может вырасти до 30%. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабмина. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T12:49
2022-09-14T12:50
украина
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. В 2023 году инфляция на Украине может вырасти до 30%. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабмина. "Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен", – цитирует Шмыгаля РИА Новости. Сейчас курс доллара на Украине сохраняется на уровне 36,6 гривны. При этом, по итогам июля инфляция в потребительском секторе на Украине составила 22,2% в годовом исчислении – это рекордный показатель за последние 6,5 года. Также, по информации украинского премьера, проект госбюджета Украины на 2023 год предполагает его дефицит. Превышение расходов над доходами ожидаются не менее чем в два раза. Помимо этого, с июля ровно в половину выросли закупочные цены на газ для украинских предприятий. Это неизбежно влечет подорожание продукции, в первую очередь в пищевом секторе, и закрытие отдельных предприятий. В последних числах июля рейтинговое агентство S&amp;P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CC". Решение принято после того, как Украина обратилась к своим кредиторам за отсрочкой выплат по внешнему долгу.
https://crimea.ria.ru/20220904/plokhoy-signal-zelenskomu-ukrainskie-oligarkhi-ischut-podderzhku-v-moskve-1124397235.html
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украина, экономика
Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета

На Украине ожидают рост инфляции в 30% и дефицит бюджета в 2023 году

12:49 14.09.2022 (обновлено: 12:50 14.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры Украины
Денежные купюры Украины - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. В 2023 году инфляция на Украине может вырасти до 30%. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабмина.
"Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен", – цитирует Шмыгаля РИА Новости.
Сейчас курс доллара на Украине сохраняется на уровне 36,6 гривны. При этом, по итогам июля инфляция в потребительском секторе на Украине составила 22,2% в годовом исчислении – это рекордный показатель за последние 6,5 года.
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Также, по информации украинского премьера, проект госбюджета Украины на 2023 год предполагает его дефицит. Превышение расходов над доходами ожидаются не менее чем в два раза.
Проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, уточнил Шмыгаль.
Помимо этого, с июля ровно в половину выросли закупочные цены на газ для украинских предприятий. Это неизбежно влечет подорожание продукции, в первую очередь в пищевом секторе, и закрытие отдельных предприятий.
В последних числах июля рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CC". Решение принято после того, как Украина обратилась к своим кредиторам за отсрочкой выплат по внешнему долгу.
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