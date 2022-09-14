https://crimea.ria.ru/20220914/ukraine-grozit-inflyatsiya-v-30-i-defitsit-byudzheta-1124500031.html

Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета

Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета

В 2023 году инфляция на Украине может вырасти до 30%. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабмина. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T12:49

2022-09-14T12:49

2022-09-14T12:50

украина

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. В 2023 году инфляция на Украине может вырасти до 30%. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабмина. "Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен", – цитирует Шмыгаля РИА Новости. Сейчас курс доллара на Украине сохраняется на уровне 36,6 гривны. При этом, по итогам июля инфляция в потребительском секторе на Украине составила 22,2% в годовом исчислении – это рекордный показатель за последние 6,5 года. Также, по информации украинского премьера, проект госбюджета Украины на 2023 год предполагает его дефицит. Превышение расходов над доходами ожидаются не менее чем в два раза. Помимо этого, с июля ровно в половину выросли закупочные цены на газ для украинских предприятий. Это неизбежно влечет подорожание продукции, в первую очередь в пищевом секторе, и закрытие отдельных предприятий. В последних числах июля рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CC". Решение принято после того, как Украина обратилась к своим кредиторам за отсрочкой выплат по внешнему долгу.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, экономика