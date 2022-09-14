https://crimea.ria.ru/20220914/ukraine-grozit-inflyatsiya-v-30-i-defitsit-byudzheta-1124500031.html
Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета
Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета
В 2023 году инфляция на Украине может вырасти до 30%. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабмина. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T12:49
2022-09-14T12:49
2022-09-14T12:50
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110894/61/1108946163_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_ca8ca7c609973c152ea6787aa3af20d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. В 2023 году инфляция на Украине может вырасти до 30%. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабмина. "Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен", – цитирует Шмыгаля РИА Новости. Сейчас курс доллара на Украине сохраняется на уровне 36,6 гривны. При этом, по итогам июля инфляция в потребительском секторе на Украине составила 22,2% в годовом исчислении – это рекордный показатель за последние 6,5 года. Также, по информации украинского премьера, проект госбюджета Украины на 2023 год предполагает его дефицит. Превышение расходов над доходами ожидаются не менее чем в два раза. Помимо этого, с июля ровно в половину выросли закупочные цены на газ для украинских предприятий. Это неизбежно влечет подорожание продукции, в первую очередь в пищевом секторе, и закрытие отдельных предприятий. В последних числах июля рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CC". Решение принято после того, как Украина обратилась к своим кредиторам за отсрочкой выплат по внешнему долгу.
https://crimea.ria.ru/20220904/plokhoy-signal-zelenskomu-ukrainskie-oligarkhi-ischut-podderzhku-v-moskve-1124397235.html
https://crimea.ria.ru/20220912/ukraina-mezhdu-bratkami-i-klounami-v-chem-ugroza-1124481260.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110894/61/1108946163_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_d641b265c8ae3869cfb5a89ca2be14c5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, экономика
Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета
На Украине ожидают рост инфляции в 30% и дефицит бюджета в 2023 году
12:49 14.09.2022 (обновлено: 12:50 14.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. В 2023 году инфляция на Украине может вырасти до 30%. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабмина.
"Инфляция может достигнуть 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен", – цитирует Шмыгаля РИА Новости.
Сейчас курс доллара на Украине сохраняется на уровне 36,6 гривны. При этом, по итогам июля инфляция в потребительском секторе на Украине составила 22,2% в годовом исчислении – это рекордный показатель за последние 6,5 года.
Также, по информации украинского премьера, проект госбюджета Украины на 2023 год предполагает его дефицит. Превышение расходов над доходами ожидаются не менее чем в два раза.
Проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, уточнил Шмыгаль.
Помимо этого, с июля ровно в половину выросли закупочные цены на газ для украинских предприятий. Это неизбежно влечет подорожание продукции, в первую очередь в пищевом секторе, и закрытие отдельных предприятий.
В последних числах июля рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CC". Решение принято после того, как Украина обратилась к своим кредиторам за отсрочкой выплат по внешнему долгу.