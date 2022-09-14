Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
МО: ракетами "Вихрь" в районе Запорожской АЭС уничтожен морской десант ВСУ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили морской десант ВСУ, пытавшийся пересечь Днепр для захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил командир эскадрильи, его доклад опубликовало Министерство обороны.
Авиагруппа подполковника Даниила была одной из первых, прибывших в район Запорожской АЭС.
9 сентября, 14:4615 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ
"Моей группе была поставлена задача воспрепятствовать переброске сил специальных операций противника через реку Днепр для захвата атомной электростанции. Группа выдвинулась в район поиска, используя все возможности ударного боевого вертолета Ка-52", – рассказал командир эскадрильи.
Приблизившись к цели – барже с военнослужащими ССО ВСУ на борту – летчики уничтожили ее с расстояния 8 км двумя управляемыми ракетами "Вихрь", ударив по носовой и кормовой части.
Ранее сообщалось о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
12 сентября, 19:42ВСУ готовят наступление на ЗАЭС – власти региона
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.