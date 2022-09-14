https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html

Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС

Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили морской десант ВСУ, пытавшийся пересечь Днепр для захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T12:14

2022-09-14T12:14

2022-09-14T12:14

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили морской десант ВСУ, пытавшийся пересечь Днепр для захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил командир эскадрильи, его доклад опубликовало Министерство обороны.Авиагруппа подполковника Даниила была одной из первых, прибывших в район Запорожской АЭС.Приблизившись к цели – барже с военнослужащими ССО ВСУ на борту – летчики уничтожили ее с расстояния 8 км двумя управляемыми ракетами "Вихрь", ударив по носовой и кормовой части.Ранее сообщалось о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220909/15-katerov-i-naemniki---detali-neudachnoy-vysadki-desanta-vsu-1124456303.html

https://crimea.ria.ru/20220912/vsu-gotovyat-nastuplenie-na-zaes--vlasti-regiona-1124484943.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине