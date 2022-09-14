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Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили морской десант ВСУ, пытавшийся пересечь Днепр для захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T12:14
2022-09-14T12:14
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили морской десант ВСУ, пытавшийся пересечь Днепр для захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил командир эскадрильи, его доклад опубликовало Министерство обороны.Авиагруппа подполковника Даниила была одной из первых, прибывших в район Запорожской АЭС.Приблизившись к цели – барже с военнослужащими ССО ВСУ на борту – летчики уничтожили ее с расстояния 8 км двумя управляемыми ракетами "Вихрь", ударив по носовой и кормовой части.Ранее сообщалось о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220909/15-katerov-i-naemniki---detali-neudachnoy-vysadki-desanta-vsu-1124456303.html
https://crimea.ria.ru/20220912/vsu-gotovyat-nastuplenie-na-zaes--vlasti-regiona-1124484943.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС

МО: ракетами "Вихрь" в районе Запорожской АЭС уничтожен морской десант ВСУ

12:14 14.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили морской десант ВСУ, пытавшийся пересечь Днепр для захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил командир эскадрильи, его доклад опубликовало Министерство обороны.
Авиагруппа подполковника Даниила была одной из первых, прибывших в район Запорожской АЭС.
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"Моей группе была поставлена задача воспрепятствовать переброске сил специальных операций противника через реку Днепр для захвата атомной электростанции. Группа выдвинулась в район поиска, используя все возможности ударного боевого вертолета Ка-52", – рассказал командир эскадрильи.

Приблизившись к цели – барже с военнослужащими ССО ВСУ на борту – летчики уничтожили ее с расстояния 8 км двумя управляемыми ракетами "Вихрь", ударив по носовой и кормовой части.
Ранее сообщалось о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
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Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьМинистерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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