https://crimea.ria.ru/20220909/vsu-predprinimayut-novye-popytki-desantirovatsya-v-rayone-energodara-1124451839.html

ВСУ предпринимают новые попытки десантироваться в районе Энергодара

ВСУ предпринимают новые попытки десантироваться в районе Энергодара - РИА Новости Крым, 09.09.2022

ВСУ предпринимают новые попытки десантироваться в районе Энергодара

Украинские боевики предприняли ряд новых неудачных попыток десантироваться в районе Энергодара. Об этом РИА Новости Крым сообщил член главного совета ВГА... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T10:50

2022-09-09T10:50

2022-09-09T10:50

всу (вооруженные силы украины)

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124406293_0:24:2984:1703_1920x0_80_0_0_91323d4940cace42dedf036545b042b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Украинские боевики предприняли ряд новых неудачных попыток десантироваться в районе Энергодара. Об этом РИА Новости Крым сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, попытки высадки десанта успешно отражены: "Берег под контролем", - заверил он.Ранее сообщалось о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220908/zaderzhan-navodchik-udara-drona-po-zdaniyu-administratsii-energodara-1124442301.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область