https://crimea.ria.ru/20220909/vsu-predprinimayut-novye-popytki-desantirovatsya-v-rayone-energodara-1124451839.html
ВСУ предпринимают новые попытки десантироваться в районе Энергодара
ВСУ предпринимают новые попытки десантироваться в районе Энергодара - РИА Новости Крым, 09.09.2022
ВСУ предпринимают новые попытки десантироваться в районе Энергодара
Украинские боевики предприняли ряд новых неудачных попыток десантироваться в районе Энергодара. Об этом РИА Новости Крым сообщил член главного совета ВГА... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T10:50
2022-09-09T10:50
2022-09-09T10:50
всу (вооруженные силы украины)
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Украинские боевики предприняли ряд новых неудачных попыток десантироваться в районе Энергодара. Об этом РИА Новости Крым сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, попытки высадки десанта успешно отражены: "Берег под контролем", - заверил он.Ранее сообщалось о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220908/zaderzhan-navodchik-udara-drona-po-zdaniyu-administratsii-energodara-1124442301.html
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область
ВСУ предпринимают новые попытки десантироваться в районе Энергодара
Рогов: ВСУ предприняли ряд новых безуспешных попыток десантироваться
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Украинские боевики предприняли ряд новых неудачных попыток десантироваться в районе Энергодара. Об этом РИА Новости Крым сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.
"Сейчас это Каменка-Днепровская, до этого были попытки в сторону Энергодара, Днепропрудного, Васильевки. Ищут место, где закрепиться на берегу Днепра, чтобы создать там плацдарм для наступления", - сказал Рогов.
По его словам, попытки высадки десанта успешно отражены: "Берег под контролем", - заверил он.
Ранее сообщалось
о двух попытках ВСУ высадить десант в районе ЗАЭС и совершить захват станции. Обе оказались неудачными.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.