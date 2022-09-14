https://crimea.ria.ru/20220914/konets-uzhe-blizok-glava-voz-sdelal-prognoz-o-pandemii-covid-19-1124505611.html

Конец уже близок: глава ВОЗ сделал прогноз о пандемии COVID-19

Конец уже близок: глава ВОЗ сделал прогноз о пандемии COVID-19 - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Конец уже близок: глава ВОЗ сделал прогноз о пандемии COVID-19

Окончание пандемии коронавируса уже близко, смертность от COVID-19 снизилась до уровня марта 2020 года. Об этом заявил генеральный директор Всемирной... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T18:37

2022-09-14T18:37

2022-09-14T18:37

распространение коронавируса в рф

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Окончание пандемии коронавируса уже близко, смертность от COVID-19 снизилась до уровня марта 2020 года. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.Глава ВОЗ призвал все страны активизировать работу по вакцинации 100% наиболее подверженных риску групп, включая работников здравоохранения и пожилых людей. В целом же нужно стремиться к 70% охвату иммунизацией населения, заключил он.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от ковида. На сегодняшний день в России уровень коллективного иммунитета составляет 7,4%. Полная иммунизация выполнена 89 423 801 раз.Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусная инфекция никуда не делась, опасность сохраняется для населения всей планеты, при этом вирус может продолжить мутировать. По его словам, главный театр борьбы с инфекцией сегодня расположился в странах с большой плотностью населения и соответствующим климатом – Китае, Индии, Южной Корее, Индонезии. Однако как поведет себя COVID-19 в дальнейшем неизвестно.

https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-predskazal-poyavlenie-bolee-tyazheloy-mutatsii-koronavirusa-1124236307.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, в мире