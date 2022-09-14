https://crimea.ria.ru/20220914/eksperty-nazvali-neobychnye-sposoby-vyvesti-pyatna-kraski-s-odezhdy-1124494118.html

Эксперты назвали необычные способы вывести пятна краски с одежды

Эксперты назвали необычные способы вывести пятна краски с одежды - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Эксперты назвали необычные способы вывести пятна краски с одежды

Если ваша любимая вещь оказалась испачкана краской, ее можно спасти с помощью подручных средств. Советы на этот счет дают эксперты ресурса TechInsider. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T08:52

2022-09-14T08:52

2022-09-14T08:52

общество

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111844/82/1118448229_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_bfd96276074644c6f3690d398d5f757c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Если ваша любимая вещь оказалась испачкана краской, ее можно спасти с помощью подручных средств. Советы на этот счет дают эксперты ресурса TechInsider.Первый рекомендованный способ – хорошенько намылить пятно хозяйственным мылом и оставить на 20 минут, после чего постирать в стиральной машине.Если это не помогло, берите растительное масло. Его следует втереть в пятно с помощью ватного диска, а потом постирать. Способ подходит только для изделий из шерсти, синтетики и кашемира, предупреждают эксперты.Другой вариант – жидкость для снятия лака или ацетон. Этот способ не рекомендован для деликатных тканей. В остальных случаях можно воспользоваться любым растворителем. Например, бензином или уайт-спиритом, который нужно нанести на ткань при помощи губки и протирать испачканный участок до полного исчезновения пятна. Затем постирать.Еще один комбо-прием от специалистов: смешать соль, стиральный порошок и растительное масло, натереть пятно получившейся смесью, через полчаса нанести жидкость для мытья посуды и постирать.Ранее эксперт по организации пространства Ирина Банчукова поделилась секретами осеннего расхламления жилья. Ненужные более вещи мало перебрать – нужно определить, что делать с ними дальше.

https://crimea.ria.ru/20191225/Modnyy-ekspert-rasskazala-kak-sekonomit-i-vyglyadet-stilno-1117794549.html

https://crimea.ria.ru/20200531/Uchenye-nashli-sposob-bystree-nakhodit-veschi-v-besporyadke-1118336610.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта