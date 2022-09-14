https://crimea.ria.ru/20220914/eksperty-nazvali-neobychnye-sposoby-vyvesti-pyatna-kraski-s-odezhdy-1124494118.html
Эксперты назвали необычные способы вывести пятна краски с одежды
Эксперты назвали необычные способы вывести пятна краски с одежды - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Эксперты назвали необычные способы вывести пятна краски с одежды
Если ваша любимая вещь оказалась испачкана краской, ее можно спасти с помощью подручных средств. Советы на этот счет дают эксперты ресурса TechInsider. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T08:52
2022-09-14T08:52
2022-09-14T08:52
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Если ваша любимая вещь оказалась испачкана краской, ее можно спасти с помощью подручных средств. Советы на этот счет дают эксперты ресурса TechInsider.Первый рекомендованный способ – хорошенько намылить пятно хозяйственным мылом и оставить на 20 минут, после чего постирать в стиральной машине.Если это не помогло, берите растительное масло. Его следует втереть в пятно с помощью ватного диска, а потом постирать. Способ подходит только для изделий из шерсти, синтетики и кашемира, предупреждают эксперты.Другой вариант – жидкость для снятия лака или ацетон. Этот способ не рекомендован для деликатных тканей. В остальных случаях можно воспользоваться любым растворителем. Например, бензином или уайт-спиритом, который нужно нанести на ткань при помощи губки и протирать испачканный участок до полного исчезновения пятна. Затем постирать.Еще один комбо-прием от специалистов: смешать соль, стиральный порошок и растительное масло, натереть пятно получившейся смесью, через полчаса нанести жидкость для мытья посуды и постирать.Ранее эксперт по организации пространства Ирина Банчукова поделилась секретами осеннего расхламления жилья. Ненужные более вещи мало перебрать – нужно определить, что делать с ними дальше.
https://crimea.ria.ru/20191225/Modnyy-ekspert-rasskazala-kak-sekonomit-i-vyglyadet-stilno-1117794549.html
https://crimea.ria.ru/20200531/Uchenye-nashli-sposob-bystree-nakhodit-veschi-v-besporyadke-1118336610.html
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общество, совет эксперта
Эксперты назвали необычные способы вывести пятна краски с одежды
Как вывести пятна краски с одежды с помощью мыла и растительного масла
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым.
Если ваша любимая вещь оказалась испачкана краской, ее можно спасти с помощью подручных средств. Советы на этот счет дают
эксперты ресурса TechInsider.
Первый рекомендованный способ – хорошенько намылить пятно хозяйственным мылом и оставить на 20 минут, после чего постирать в стиральной машине.
Если это не помогло, берите растительное масло. Его следует втереть в пятно с помощью ватного диска, а потом постирать. Способ подходит только для изделий из шерсти, синтетики и кашемира, предупреждают эксперты.
Другой вариант – жидкость для снятия лака или ацетон. Этот способ не рекомендован для деликатных тканей. В остальных случаях можно воспользоваться любым растворителем. Например, бензином или уайт-спиритом, который нужно нанести на ткань при помощи губки и протирать испачканный участок до полного исчезновения пятна. Затем постирать.
Еще один комбо-прием от специалистов: смешать соль, стиральный порошок и растительное масло, натереть пятно получившейся смесью, через полчаса нанести жидкость для мытья посуды и постирать.
Ранее эксперт по организации пространства Ирина Банчукова поделилась секретами осеннего расхламления жилья
. Ненужные более вещи мало перебрать – нужно определить, что делать с ними дальше.