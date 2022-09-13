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ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов
ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов - РИА Новости Крым, 13.09.2022
ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов
Российская авиация уничтожила украинский вертолет Ми-8 и семь реактивных снарядов, сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T13:10
2022-09-13T13:10
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила украинский вертолет Ми-8 и семь реактивных снарядов, сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, вертолет воздушных сил Украины был уничтожен в районе Николаевской области авиацией ВКС России. Удар по реактивным снарядам нанесли в воздухе над Херсонской областью, всего уничтожено семь снарядов.Кроме того, в Минобороны доложили об активной работе ПВО.С начала специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин. Также 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5506 единиц специальной военной автомобильной техники, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов.
https://crimea.ria.ru/20220913/ekipazh-mi-35-vks-rf-unichtozhil-ukrainskuyu-bronetankovuyu-kolonnu-pod-izyumom-1124485818.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов

Минобороны: за сутки ВКС РФ уничтожили украинский вертолет Ми-8 и семь реактивных снарядов

13:10 13.09.2022
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения спецоперации
Полевой аэродром в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила украинский вертолет Ми-8 и семь реактивных снарядов, сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, вертолет воздушных сил Украины был уничтожен в районе Николаевской области авиацией ВКС России. Удар по реактивным снарядам нанесли в воздухе над Херсонской областью, всего уничтожено семь снарядов.
Кроме того, в Минобороны доложили об активной работе ПВО.

"Средствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок и Петровка Херсонской области, Киселевка Николаевской области, Каменское, Зализничное Запорожской области, а также Владимировка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

С начала специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин. Также 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5506 единиц специальной военной автомобильной техники, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов.
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