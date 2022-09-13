https://crimea.ria.ru/20220913/vks-rossii-unichtozhili-ukrainskiy-mi-8-i-sem-reaktivnykh-snaryadov-1124490252.html

ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов

ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов - РИА Новости Крым, 13.09.2022

ВКС России уничтожили украинский Ми-8 и семь реактивных снарядов

Российская авиация уничтожила украинский вертолет Ми-8 и семь реактивных снарядов, сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T13:10

2022-09-13T13:10

2022-09-13T13:10

министерство обороны рф

игорь конашенков

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0e/1123841682_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d7dbffb022386fbb0dfddce9010a31d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила украинский вертолет Ми-8 и семь реактивных снарядов, сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По словам Конашенкова, вертолет воздушных сил Украины был уничтожен в районе Николаевской области авиацией ВКС России. Удар по реактивным снарядам нанесли в воздухе над Херсонской областью, всего уничтожено семь снарядов.Кроме того, в Минобороны доложили об активной работе ПВО.С начала специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин. Также 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5506 единиц специальной военной автомобильной техники, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов.

https://crimea.ria.ru/20220913/ekipazh-mi-35-vks-rf-unichtozhil-ukrainskuyu-bronetankovuyu-kolonnu-pod-izyumom-1124485818.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)