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"Руки-крюки" и "мужчины не плачут": что нельзя говорить ребенку - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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"Руки-крюки" и "мужчины не плачут": что нельзя говорить ребенку
"Руки-крюки" и "мужчины не плачут": что нельзя говорить ребенку - РИА Новости Крым, 13.09.2022
"Руки-крюки" и "мужчины не плачут": что нельзя говорить ребенку
Родителям следует исключить устные установки об исключительности ребенка и фразы, в которых читается сомнение в его способностях. Таков совет психолога Любови... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T21:12
2022-09-13T21:12
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Родителям следует исключить устные установки об исключительности ребенка и фразы, в которых читается сомнение в его способностях. Таков совет психолога Любови Крушинских, пишет "Газета.ру".По словам специалиста, родитель не должен перехваливать ребенка, используя слова "умница" и "самый лучший" – это может вселять в детей ложное чувство собственной исключительности и отбивать мотивацию к совершенствованию, или же накладывать на ребенка слишком тяжелое бремя необходимости всегда соответствовать "высокому званию самого-самого".Вместо этих слов лучше употребить побуждающие к действию словосочетания: "у тебя получится", "ты способен это сделать".Кроме того, под запретом сравнения с родственниками – "такой же непутевый, как отец" – или с другими детьми – "соседский мальчик лучше играет на скрипке". Все это может спровоцировать чувство вины и неуверенность в себе. Также не следует запрещать ребенку проявлять чувства, поскольку это может привести к неврозам. В этой связи фраза "мужчины не плачут" тоже должна исчезнуть из родительского лексикона.Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр &gt;&gt;Среди других запрещенных выражений привычные многим родителями "руки-крюки", "медведь на ухо наступил", "пишешь как курица лапой" – все это вырабатывает внутренний блок на ту или иную деятельность. Также следует забыть распространенное "мы для тебя столько сделали, а ты неблагодарный". Такие фразы вселяют чувство вины и стыда, что не лучшим образом отражается не только на психике ребенка, но и на взаимоотношениях между ним и родителями.Ранее невролог Ольга Данилова объяснила, почему детей до четырех лет нельзя учить читать.
https://crimea.ria.ru/20220902/chto-nado-uchityvat-pri-vybore-zanyatiya-dlya-rebenka--sovety-psikhologa-1124373811.html
https://crimea.ria.ru/20220902/rebenok-otkazyvaetsya-idti-v-shkolu--chto-delat-1124365040.html
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совет эксперта, общество
"Руки-крюки" и "мужчины не плачут": что нельзя говорить ребенку

Психолог Крушинских назвала запрещенные фразы в общении с ребенком

21:12 13.09.2022
 
© Фото: pixabay.comРебенок
Ребенок
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Родителям следует исключить устные установки об исключительности ребенка и фразы, в которых читается сомнение в его способностях. Таков совет психолога Любови Крушинских, пишет "Газета.ру".
По словам специалиста, родитель не должен перехваливать ребенка, используя слова "умница" и "самый лучший" – это может вселять в детей ложное чувство собственной исключительности и отбивать мотивацию к совершенствованию, или же накладывать на ребенка слишком тяжелое бремя необходимости всегда соответствовать "высокому званию самого-самого".
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Вместо этих слов лучше употребить побуждающие к действию словосочетания: "у тебя получится", "ты способен это сделать".
Кроме того, под запретом сравнения с родственниками – "такой же непутевый, как отец" – или с другими детьми – "соседский мальчик лучше играет на скрипке". Все это может спровоцировать чувство вины и неуверенность в себе. Также не следует запрещать ребенку проявлять чувства, поскольку это может привести к неврозам. В этой связи фраза "мужчины не плачут" тоже должна исчезнуть из родительского лексикона.
Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр >>
Среди других запрещенных выражений привычные многим родителями "руки-крюки", "медведь на ухо наступил", "пишешь как курица лапой" – все это вырабатывает внутренний блок на ту или иную деятельность. Также следует забыть распространенное "мы для тебя столько сделали, а ты неблагодарный". Такие фразы вселяют чувство вины и стыда, что не лучшим образом отражается не только на психике ребенка, но и на взаимоотношениях между ним и родителями.
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Заголовок открываемого материала
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