https://crimea.ria.ru/20220913/ruki-kryuki-i-muzhchiny-ne-plachut-chto-nelzya-govorit-rebenku-1124493459.html

"Руки-крюки" и "мужчины не плачут": что нельзя говорить ребенку

"Руки-крюки" и "мужчины не плачут": что нельзя говорить ребенку - РИА Новости Крым, 13.09.2022

"Руки-крюки" и "мужчины не плачут": что нельзя говорить ребенку

Родителям следует исключить устные установки об исключительности ребенка и фразы, в которых читается сомнение в его способностях. Таков совет психолога Любови... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T21:12

2022-09-13T21:12

2022-09-13T21:12

совет эксперта

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/74/1118477451_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_284ffb960887993aa9df358522fde672.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Родителям следует исключить устные установки об исключительности ребенка и фразы, в которых читается сомнение в его способностях. Таков совет психолога Любови Крушинских, пишет "Газета.ру".По словам специалиста, родитель не должен перехваливать ребенка, используя слова "умница" и "самый лучший" – это может вселять в детей ложное чувство собственной исключительности и отбивать мотивацию к совершенствованию, или же накладывать на ребенка слишком тяжелое бремя необходимости всегда соответствовать "высокому званию самого-самого".Вместо этих слов лучше употребить побуждающие к действию словосочетания: "у тебя получится", "ты способен это сделать".Кроме того, под запретом сравнения с родственниками – "такой же непутевый, как отец" – или с другими детьми – "соседский мальчик лучше играет на скрипке". Все это может спровоцировать чувство вины и неуверенность в себе. Также не следует запрещать ребенку проявлять чувства, поскольку это может привести к неврозам. В этой связи фраза "мужчины не плачут" тоже должна исчезнуть из родительского лексикона.Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр >>Среди других запрещенных выражений привычные многим родителями "руки-крюки", "медведь на ухо наступил", "пишешь как курица лапой" – все это вырабатывает внутренний блок на ту или иную деятельность. Также следует забыть распространенное "мы для тебя столько сделали, а ты неблагодарный". Такие фразы вселяют чувство вины и стыда, что не лучшим образом отражается не только на психике ребенка, но и на взаимоотношениях между ним и родителями.Ранее невролог Ольга Данилова объяснила, почему детей до четырех лет нельзя учить читать.

https://crimea.ria.ru/20220902/chto-nado-uchityvat-pri-vybore-zanyatiya-dlya-rebenka--sovety-psikhologa-1124373811.html

https://crimea.ria.ru/20220902/rebenok-otkazyvaetsya-idti-v-shkolu--chto-delat-1124365040.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество