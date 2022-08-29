https://crimea.ria.ru/20220829/do-kakogo-vozrasta-detey-nelzya-uchit-chitat-i-pochemu-1124334635.html

До какого возраста детей нельзя учить читать и почему

До какого возраста детей нельзя учить читать и почему - РИА Новости Крым, 29.08.2022

До какого возраста детей нельзя учить читать и почему

Дети младше четырех лет воспринимают информацию через игру, не стоит учить их чтению в этом возрасте, поскольку оно требует усидчивости и высокой концентрации... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T20:59

2022-08-29T20:59

2022-08-29T20:59

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Дети младше четырех лет воспринимают информацию через игру, не стоит учить их чтению в этом возрасте, поскольку оно требует усидчивости и высокой концентрации внимания. Об этом со ссылкой на невролога Ольгу Данилову сообщает издание "Доктор Питер".По словам эксперта, детям младшего возраста в силу своей активности сложно усидеть на одном месте и сосредоточиться на буквах, им хочется знакомиться с окружающим миром и учиться устанавливать социальные отношения. Усаживая ребенка за букварь через силу, родители лишают его возможности развиваться в привычном для него ключе.Занятия чтением также могут нарушить баланс в развитии полушарий мозга. По словам невролога, первые годы жизни ребенка проходят под знаком правого полушария. Именно оно главное по эмоциям и познанию мира, креативности, творчеству, образному мышлению. А логика и анализ входят в зону ответственности левого полушария."Занятия чтением смещают фокус на тренировку левого полушария, но при этом "обкрадывают" правое. Как итог – дошкольник научится хорошо писать и считать, но общий уровень его интеллекта и способность к социализации окажутся ниже положенного. В дальнейшем такому ребенку будет сложнее заводить друзей и овладевать бытовыми навыками", - добавила она.Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала о том, почему ребенок больше всего нуждается в поддержке родителей и к чему приводит регулярная критика. По ее словам, если родитель обесценивает страхи и переживания ребенка, они становятся более глубокими и травмирующими для детской психики.

https://crimea.ria.ru/20220820/kak-opredelit-gotovnost-rebenka-k-shkole-1124225693.html

https://crimea.ria.ru/20220822/uchit-i-lechit-kak-pravilno-chitat-skazki-s-detmi-1124250283.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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