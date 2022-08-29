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До какого возраста детей нельзя учить читать и почему - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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До какого возраста детей нельзя учить читать и почему
До какого возраста детей нельзя учить читать и почему - РИА Новости Крым, 29.08.2022
До какого возраста детей нельзя учить читать и почему
Дети младше четырех лет воспринимают информацию через игру, не стоит учить их чтению в этом возрасте, поскольку оно требует усидчивости и высокой концентрации... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T20:59
2022-08-29T20:59
общество
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Дети младше четырех лет воспринимают информацию через игру, не стоит учить их чтению в этом возрасте, поскольку оно требует усидчивости и высокой концентрации внимания. Об этом со ссылкой на невролога Ольгу Данилову сообщает издание "Доктор Питер".По словам эксперта, детям младшего возраста в силу своей активности сложно усидеть на одном месте и сосредоточиться на буквах, им хочется знакомиться с окружающим миром и учиться устанавливать социальные отношения. Усаживая ребенка за букварь через силу, родители лишают его возможности развиваться в привычном для него ключе.Занятия чтением также могут нарушить баланс в развитии полушарий мозга. По словам невролога, первые годы жизни ребенка проходят под знаком правого полушария. Именно оно главное по эмоциям и познанию мира, креативности, творчеству, образному мышлению. А логика и анализ входят в зону ответственности левого полушария."Занятия чтением смещают фокус на тренировку левого полушария, но при этом "обкрадывают" правое. Как итог – дошкольник научится хорошо писать и считать, но общий уровень его интеллекта и способность к социализации окажутся ниже положенного. В дальнейшем такому ребенку будет сложнее заводить друзей и овладевать бытовыми навыками", - добавила она.Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала о том, почему ребенок больше всего нуждается в поддержке родителей и к чему приводит регулярная критика. По ее словам, если родитель обесценивает страхи и переживания ребенка, они становятся более глубокими и травмирующими для детской психики.
https://crimea.ria.ru/20220820/kak-opredelit-gotovnost-rebenka-k-shkole-1124225693.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, совет эксперта, здоровье
До какого возраста детей нельзя учить читать и почему

Невролог Данилова: дети до четырех–пяти лет развиваются и обучаются через игры, а не книги

20:59 29.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДети читают в детском саду
Дети читают в детском саду - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Дети младше четырех лет воспринимают информацию через игру, не стоит учить их чтению в этом возрасте, поскольку оно требует усидчивости и высокой концентрации внимания. Об этом со ссылкой на невролога Ольгу Данилову сообщает издание "Доктор Питер".
По словам эксперта, детям младшего возраста в силу своей активности сложно усидеть на одном месте и сосредоточиться на буквах, им хочется знакомиться с окружающим миром и учиться устанавливать социальные отношения. Усаживая ребенка за букварь через силу, родители лишают его возможности развиваться в привычном для него ключе.
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"В сознании взрослых срабатывает установка "бездельничать — плохо, учиться — хорошо". В результате родители насильно усаживают ребенка за букварь и даже не подозревают, что тем самым лишают его возможности познавать мир. Что еще страшнее, из-за преждевременного интеллектуального развития ребенок может не научиться общению со сверстниками. Это чревато серьезными проблемами с социализацией в школьном и даже во взрослом возрасте", - предупреждает эксперт.
Занятия чтением также могут нарушить баланс в развитии полушарий мозга. По словам невролога, первые годы жизни ребенка проходят под знаком правого полушария. Именно оно главное по эмоциям и познанию мира, креативности, творчеству, образному мышлению. А логика и анализ входят в зону ответственности левого полушария.
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"Занятия чтением смещают фокус на тренировку левого полушария, но при этом "обкрадывают" правое. Как итог – дошкольник научится хорошо писать и считать, но общий уровень его интеллекта и способность к социализации окажутся ниже положенного. В дальнейшем такому ребенку будет сложнее заводить друзей и овладевать бытовыми навыками", - добавила она.
Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала о том, почему ребенок больше всего нуждается в поддержке родителей и к чему приводит регулярная критика. По ее словам, если родитель обесценивает страхи и переживания ребенка, они становятся более глубокими и травмирующими для детской психики.
 
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