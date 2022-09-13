https://crimea.ria.ru/20220913/otklyuchenie-gaza-v-simferopole--grafik-i-adresa-1124493251.html

Отключение газа в Симферополе – график и адреса

Отключение газа в Симферополе – график и адреса - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Отключение газа в Симферополе – график и адреса

В домах Симферополя временно отключат газ из-за ремонта на газопроводах. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T17:02

2022-09-13T17:02

2022-09-13T17:02

симферополь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В домах Симферополя временно отключат газ из-за ремонта на газопроводах. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Так, 14 сентября без газа останется часть улицы Севастопольской (№ З9 В, 37). 19 сентября - улицы Аянская (№ 68, 65, 61, 57, 53, 49, 47, 45, 41, 37, 37А, 33, 31, 29, 23, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3), Севастопольская (174,172), 1-й Конной Армии (28, 26, 22, 18А, 12А,10, 6А, 4). 21 сентября – улица Залесская (№ 23А кв.1 и кв.2).Ранее сообщалось, что в Бахчисарае и 13 населенных пунктах Бахчисарайского района с 20 сентября на несколько дней отключат газоснабжение из-за ремонта газопровода. Также отключение газа в эти дни ожидается на Южном берегу Крыма.

симферополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда