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Отключение газа в Симферополе – график и адреса
Отключение газа в Симферополе – график и адреса - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Отключение газа в Симферополе – график и адреса
В домах Симферополя временно отключат газ из-за ремонта на газопроводах. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T17:02
2022-09-13T17:02
2022-09-13T17:02
симферополь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В домах Симферополя временно отключат газ из-за ремонта на газопроводах. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Так, 14 сентября без газа останется часть улицы Севастопольской (№ З9 В, 37). 19 сентября - улицы Аянская (№ 68, 65, 61, 57, 53, 49, 47, 45, 41, 37, 37А, 33, 31, 29, 23, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3), Севастопольская (174,172), 1-й Конной Армии (28, 26, 22, 18А, 12А,10, 6А, 4). 21 сентября – улица Залесская (№ 23А кв.1 и кв.2).Ранее сообщалось, что в Бахчисарае и 13 населенных пунктах Бахчисарайского района с 20 сентября на несколько дней отключат газоснабжение из-за ремонта газопровода. Также отключение газа в эти дни ожидается на Южном берегу Крыма.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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симферополь, городская среда
Отключение газа в Симферополе – график и адреса
В домах Симферополя временно отключат газ из-за ремонта на газопроводах
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В домах Симферополя временно отключат газ из-за ремонта на газопроводах. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"Предприятие "Крымгазсети" информирует, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на газопроводах низкого и среднего давлений в Симферополе будет приостановлена подача газа населению с 09:00 до 15:00 согласно графику", - говорится в сообщении.
Так, 14 сентября без газа останется часть улицы Севастопольской (№ З9 В, 37). 19 сентября - улицы Аянская (№ 68, 65, 61, 57, 53, 49, 47, 45, 41, 37, 37А, 33, 31, 29, 23, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3), Севастопольская (174,172), 1-й Конной Армии (28, 26, 22, 18А, 12А,10, 6А, 4). 21 сентября – улица Залесская (№ 23А кв.1 и кв.2).
Ранее сообщалось
, что в Бахчисарае и 13 населенных пунктах Бахчисарайского района с 20 сентября на несколько дней отключат газоснабжение из-за ремонта газопровода. Также отключение газа в эти дни ожидается на Южном берегу Крыма.